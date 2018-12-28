Безнаказанно превышать скорость можно будет на 9 км/ч (а не на 19, как сейчас)

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что его ведомство поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч и напомнил, что в других странах такой порог, как правило, составляет 5–10 и даже 0 км/ч.
При этом нужно скорректировать максимальную разрешенную скорость движения, например, на загородных дорогах ее можно и увеличить. Ситуацию нужно тщательно и всесторонне исследовать, потому что статистика показывает, что на скоростных участках федеральных трасс, которые построены под высокие скорости движения, аварийность даже ниже, чем на тех, которые построены под стандартные 90 км/ч. Если дорога сделана правильно, с продуманными средствами обеспечения безопасности, то даже в случае возникновения аварийной ситуации вероятность происшествия минимальна.
Если ширина полосы, радиусы, уклоны, на дороге сделаны хорошо и правильно, то даже в случае, пояснил глава Минтранса. У субъектов федерации есть право самостоятельно устанавливать увеличенную скорость движения по городским и внегородским магистралям.
Дитрих отметил, что нет препятствий к тому, чтобы ускоряться, есть вопрос повышения дисциплины на дороге.
За 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч. Эксперты говорят, что ужесточение штрафного порога может существенно пополнить региональные дорожные фонды.
- Глава ГИБДД Михаил Черников высказывается по этому поводу более осторожно: дескать, менять норму можно лишь проведя ревизию улично-дорожной сети, чтобы понять, насколько это необходимо и как отразится на безопасности дорожного движения.
- Кроме того, ведомство обещает провести соцопрос, чтобы понять, как граждане относятся к этому ужесточению.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
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