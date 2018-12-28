Безнаказанно превышать скорость можно будет на 9 км/ч (а не на 19, как сейчас)

Правительство предложило МВД и Минтрансу подготовить предложения по поводу ужесточения скоростного режима. Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, что его ведомство поддержит эту инициативу.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что его ведомство поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч и напомнил, что в других странах такой порог, как правило, составляет 5–10 и даже 0 км/ч.

При этом нужно скорректировать максимальную разрешенную скорость движения, например, на загородных дорогах ее можно и увеличить. Ситуацию нужно тщательно и всесторонне исследовать, потому что статистика показывает, что на скоростных участках федеральных трасс, которые построены под высокие скорости движения, аварийность даже ниже, чем на тех, которые построены под стандартные 90 км/ч. Если дорога сделана правильно, с продуманными средствами обеспечения безопасности, то даже в случае возникновения аварийной ситуации вероятность происшествия минимальна.

Если ширина полосы, радиусы, уклоны, на дороге сделаны хорошо и правильно, то даже в случае, пояснил глава Минтранса. У субъектов федерации есть право самостоятельно устанавливать увеличенную скорость движения по городским и внегородским магистралям.

Дитрих отметил, что нет препятствий к тому, чтобы ускоряться, есть вопрос повышения дисциплины на дороге.

За 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч. Эксперты говорят, что ужесточение штрафного порога может существенно пополнить региональные дорожные фонды.

Глава ГИБДД Михаил Черников высказывается по этому поводу более осторожно: дескать, менять норму можно лишь проведя ревизию улично-дорожной сети, чтобы понять, насколько это необходимо и как отразится на безопасности дорожного движения.

Кроме того, ведомство обещает провести соцопрос, чтобы понять, как граждане относятся к этому ужесточению.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев