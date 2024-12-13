Торможение двигателем на машинах с автоматическими коробками – есть секрет!

Эксперты «За рулем» рассказали об эффективных приемах управления машиной с АКП

Кажется, что с распространением автоматов торможение двигателем ушло в прошлое. Вовсе нет!

Торможение двигателем – один из способов управления автомобилем. Оно происходит при полностью отпущенной педали газа и включенной передаче, когда частота вращения коленчатого вала превышает минимальные обороты холостого хода.

Возникает ситуация, при которой уже не мотор крутит колеса, а колесам приходится крутить мотор, совершая работу. Автомобиль вынужден тратить на это накопленную энергию, а потому он останавливается быстрее, чем на нейтрали.

Основную роль в торможении играет сопротивление проворачиванию коленчатого вала. Оно складывается из потерь на трение и на сжатие воздуха в цилиндрах. Конечно, при последующем расширении часть энергии возвращается, но она невелика.

Кроме того, энергию потребляют устройства, которые в обычных условиях вращает двигатель. Это генератор, компрессор кондиционера – и так далее в зависимости от конструкции.

Эффективнее торможение двигателем на многоцилиндровых моторах с высокой степенью сжатия. Трехцилиндровые наддувные «жужжалки», увы, сопротивляются меньше. Тут наддув не помогает.

Торможение двигателем – первый способ заметно снизить скорость машины при полном отказе тормозной системы.

МКП

С механической коробкой процесс торможения двигателем требует от водителя некоторых осмысленных действий.

К примеру, подъезжая к месту остановки, не нужно переходить на нейтраль – просто отпускаем педаль газа, затем начинаем тормозить на передаче. В нейтраль переходим только перед самой остановкой. При этом очень интересно наблюдать за показаниями мгновенного расхода топлива. Он равен нулю!

На крутых горных спусках для безопасности следует двигаться только на пониженных передачах: это повышает эффективность торможения.

АКП

Но как тормозить с автоматом?

В большинстве ситуаций всё произойдет само собой. Блоки управления понимают, насколько разнится желаемое и реальное замедление – и не переходят на более высокую передачу при росте скорости, не распускают блокировку гидротрансформатора.

Но на самых крутых спусках электронике лучше помочь. Если автоматическая коробка дает возможность ручного выбора передач, следует перейти на низкую ступень (третью, вторую или даже первую в зависимости от крутизны спуска). На древних автомобилях селектор можно перевести в положение L, 2 или D3, запрещая тем самым коробке переключаться выше первой, второй или третьей передачи.

Вариатор

То же самое возможно и на машинах с вариаторами. Чаще всего в них применен гидротрансформатор, не отличающийся от такого же в гидромеханической коробке. Электронный блок реализует тот же алгоритм с его блокировкой, а на крутом спуске желательно вручную зафиксировать низкую виртуальную передачу.

Продвинутые пользователи смартфонов могут установить себе приложение, позволяющее корректировать степень торможения двигателем через адаптер ELM327. Такое возможно, к примеру, в вариаторах Jatco, которые устанавливаются на автомобили Nissan, Renault, Mitsubishi, Jeep и другие.

Робот

В автомобилях с роботизированными коробками зачастую достаточно заблаговременно выбрать пониженную передачу при движении под уклон – на равнине же всё произойдет само собой.

Когда торможение двигателем неэффективно

Следует заметить, что эффективность торможения двигателем повышается пропорционально числу энергопотребителей – от кондиционера до усилителя руля или даже мощной «музыки». Все эти устройства при торможении фактически становятся нагрузкой для колес, затрудняя их вращение. При этом топливо на их работу расходоваться не будет.

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