Как проверить и настроить авто со смартфона

Это просто — если под рукой есть правильный диагностический адаптер.

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Когда мозги современного автомобиля начинают капризничать, приходится осваивать своеобразную нейрохирургию, подключаясь к диагностическому разъему машины. Покупаем универсальный диагностический адаптер… Впрочем, а какой купить-то?

Для экспертизы мы решили приобрести устройства, имеющие некий бренд. Конечно, они всё равно сделаны в Китае, но стоят не 350 рублей, как на известной интернет-площадке, а в несколько раз, а то и на порядок больше.

За выбранные адаптеры пришлось выложить от 1500 до 6000 рублей.

Проверяем и испытываем

Вначале обеспечили подачу напряжения на контакты, отвечающие за питание адаптера. При этом все устройства должны были подать признаки жизни, то есть определиться смартфоном в соответствующем диапазоне радиосвязи Wi-Fi либо Bluetooth. Но устройство Konnwei KW903 не ожило вообще, а вот адаптер ELM Bluetooth 327 мини 3004 хоть и подсветил корпус светодиодом-индикатором питания, однако на связь со смартфоном не вышел. Так ряды поредели еще до начала испытаний. Это уже признак того, что хорошие приборы еще надо поискать.

Достаточно подать питание на адаптеры от лабораторного блока — и можно оценить как способность подключаться, так и количество ­поддерживаемых протоколов.

Устройства испытывали на нескольких автомобилях, включая Весту, Кia Rio, Nissan X‑Trail, а также на стенде, просто подающем питание 12 В.

Спаривать устройства пробовали со смартфонами Samsung и Xiaomi, а также с iPhone 11.

Не совсем ELM

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Все наши «Е‑эль-эмки» — это не совсем ELM.

Канадская фирма Elm Electronics, расположенная в городке с характерным названием London, решила заняться разработкой электронной связи автомобиля и диагностического оборудования. Она и создала ELM327 — микросхему, способную преобразовать целый ряд протоколов в единый, специально разработанный протокол RS‑232.

Все китайские изделия работают на аналогах, которые китайцы сумели скопировать с оригинала. А потому все эти коробочки «елээмками» можно называть только так же, как копировальные аппараты называют ксероксами. Однако название, как водится, прижилось.

А что вообще может ELM327?

Это вопрос не к нему, а к программе, установленной в вашем гаджете. Среди них есть бесплатные и платные. Минимальный набор обычно выглядит так:

чтение кодов неисправностей двигателя, коробки и, возможно, еще нескольких блоков;

отображение кодов неисправностей и, зачастую, их описание;

стирание кодов неисправностей;

вывод текущих параметров работы системы управления двигателя и коробки передач;

запись данных и вывод графиков всех параметров;

замер времени разгона;

множество других параметров, вплоть до настройки запирания дверей при наборе скорости.

ELM327 — вам какую версию?

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Если у вас бывалый автомобиль (примерно до 2005 года) или ВАЗ и если вы планируете использовать редкие программы диагностики, то лучше купить приборчик версии 1.5.

Имея более современный автомобиль и используя распространенные диагностические программы, можно остановиться на адаптере с версией 2.1.

Какой тип связи выбрать?

Адаптеры выпускаются с Wi-Fi или Bluetooth. Bluetooth-адаптеры более распространены, и все программы диагностики работают с этим типом связи. С другой стороны, Wi-Fi-адаптеры легче подключаются к смартфону и быстрее работают. А еще они проще сочетаются с устройствами iPhone. Так что всё зависит от ваших предпочтений в области использования диагностических программ.

Количество поддерживаемых протоколов определяли приложением ELM327 identifier. Картина, которую дают два адаптера, разительно отличается.

Участники и результаты испытаний — на следующей странице.