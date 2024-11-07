Сколько приборов может потянуть генератор автомобиля

«За рулем» объяснил, чем опасны нештатные подогревы, музыка, подсветка зимой

Источник энергии

Единственный источник электрической энергии в автомобиле – генератор при работающем двигателе. Современные генераторы даже при работе мотора с минимальными оборотами холостого хода обычно «тянут» все основные включенные штатные потребители энергии, хотя при этом на зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) почти ничего не остается.

Хранитель энергии

Аккумуляторная батарея недаром называется стартерной. Ее задача – обеспечить пуск двигателя, а далее все потребители должны «кормиться» от генератора. Еще он должен восполнять энергию, ушедшую на пуск мотора. Аккумуляторная батарея должна иметь емкость не меньше, чем предписывает инструкция к автомобилю, и ее состояние перед зимой должно быть хотя бы удовлетворительным.

Штатные потребители энергии

К основным потребителям можно отнести систему управления и питания двигателя. Они потребляют примерно 20-25 А. Система освещения обычно укладывается в 15-20 А с работающими фарами головного света. Остальные штатные потребители работают сравнительно недолго.

Обогревы стекол и зеркал отключаются сами после 10-15 минут работы. Греть сиденье и рулевое колесо на протяжении часов тоже никто не будет. Но обратите внимание, что многие потребители энергии зимой мы включаем именно в первые минуты поездки. И, если поездка совсем короткая, а владелец пренебрегает прогревом двигателя автомобиля, то баланс энергии даже у современных моделей может быть нулевым или даже отрицательным – от поездки к поездке аккумулятор все больше разряжается, не успевая восполнять отданную энергию. И эту ситуацию могут усугубить дополнительные потребители энергии.

Дополнительные потребители

Все дополнительные устройства в автомобиле можно условно разделить на те, которые получают электроэнергию только при работающем моторе, и те, которые даже при выключеном зажигании «тянут» энергию из АКБ. Почему условно? Потому, что некоторые потребители, особенно подключенные неправильно, должны выключаться во время стоянки, но не делают этого.

Устройства, питающиеся от прикуривателя (регистраторы, навигаторы, зарядки, небольшие обогреватели салона или накидки на сиденье с электроподогревом), безопасны, поскольку гнездо прикуривателя у всех современных автомобилей с выключением зажигания обесточивается.

Кстати, перегрузить всеми этими приборами бортовую сеть не получится – на страже стоит 15-амперный предохранитель. «Лишние» же 15 А в современном автомобиле всегда найдутся.

Вред приносит неквалифицированная установка нештатных приборов, таких как сигнализация, медиасистема, видеокамера, видеорегистратор с постоянным питанием, парктроник, маршрутный компьютер или блок автоматического включения дневных ходовых огней. Дело в том, что все устройства, остающиеся запитанными на стоянке, потребляют определенный, пусть и небольшой, ток. Поэтому обязательно нужно провести контроль на стоянке.