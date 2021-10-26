Водительская хитрость: экономит топливо, продлевает жизнь коробке и тормозам

Эксперты «За рулем» рассказали чем нам помогает торможение двигателем, и надо ли ездить накатом в XXI веке.

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У многих начинающих водителей слова «тормозить двигателем» вызывают непонимание. Что за опция такая? На каких машинах она есть? О чём вообще идет речь?

Итак, торможение двигателем происходит при полностью отпущенной педали газа и включенной передаче. В такой ситуации уже не мотор крутит колеса, а колеса крутят мотор, совершая работу. Автомобиль вынужден тратить на это накопленную кинетическую энергию, а потому останавливается быстрее, чем на «нейтрали». Пока обороты двигателя не упадут до минимальных.

Что конкретно тормозит машину?

Основную роль играет вовсе не механическое трение. В бензиновых моторах главным «тормозом» являются так называемые насосные потери: если дроссельная заслонка закрыта, то проворачивать коленвал становится гораздо труднее, чем когда она открыта.

А вот в дизелях дроссельные заслонки встречаются нечасто. В основном они устанавливались на очень старых моторах для обеспечения работы вакуумного усилителя тормозов. Но дизели тоже тормозят, и порой даже лучше, - за счет высокой степени сжатия, при которой вращать его без процесса сгорания в цилиндрах тяжелее, чем бензиновый мотор.

На дизельных грузовых автомобилях порой применяют так называемый горный тормоз — заслонку, закрывающую выпускной тракт. Торможение двигателем получается ещё более существенным.

Всегда ли экономится топливо?

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Когда-то при подъезде к светофору на карбюраторных машинах имело смысл выключать передачу — катиться накатом. При отпущенном акселераторе и включенной передаче возникало значительное разрежение под дроссельной заслонкой, что приводило к росту расхода топлива через систему холостого хода.

С 70–80‑х годов были внедрены так называемые экономайзеры принудительного холостого хода (ЭПХХ) — «принудительного» означает, что мотор раскручивает кинетическая энергия автомобиля, а не сгорание топлива. ЭПХХ полностью отключают подачу смеси, если дроссель закрыт, а обороты превышают минимальные обороты холостого хода. Тут не только торможение двигателем — ещё и экономичность с экологичностью улучшились.

На затяжных спусках рабочие тормоза могут перегреться от слишком интенсивного использования. Необходимо ­тормозить двигателем!

Когда коробка механическая

Торможение двигателем с механической коробкой используют в трех основных ситуациях.

Первая: приближаемся к месту остановки (например — у светофора). Не выключая передачу, переносим ногу с газа на тормоз. Какое-то время двигатель будет работать в режиме принудительного холостого хода, а затем возобновит подачу топлива. Обычно это происходит около 1200 об/мин. Непосредственно перед остановкой переходим на «нейтраль».

Ситуация вторая: движение на затяжных спусках в горных условиях, когда тормоза могут перегреться, особенно если есть прицеп, не оборудованный своей тормозной системой. Здесь альтернативы правильному торможению двигателем просто нет. Следует включить такую передачу, чтобы при отпущенной педали газа автомобиль за счет торможения двигателем не разгонялся быстрее безопасной скорости. На очень крутых спусках это может быть вторая, а иногда и первая. Недаром же в советские времена на горных дорогах стояли плакаты с призывом «На крутом спуске тормози двигателем» или «Не выключай сцепление на спуске!» Сейчас, правда, их заменили плакаты с рекламой.

Ситуация третья — катастрофическая: рабочие тормоза отказали! В этом случае для остановки необходимо последовательное переключение передач в сторону более низких. Подобный прием часто используют и спортсмены. Он требует некоторого навыка. Кроме того, при этом излишне изнашиваются коробка передач и сцепление.

Когда коробка автоматическая

Автоматическая коробка также может передавать крутящий момент от колес к двигателю. Полноценный эффект достигается, когда гидротрансформатор заблокирован. При этом автомат уподобляется механической коробке с включенной передачей. Управляют блокировкой «мозги» — в режимах, когда нужно тормозить двигателем, обычно они не выключают её до последнего. А можно и не просто отпустить газ, но и принудительно включать низшие передачи по мере замедления — селектором или лепестками.

А если вариатор?

Недорогое приложение CVTz50 позволяет регулировать степень торможения двигателем на машинах с вариатором.

В конструкции большинства вариаторов используется гидротрансформатор с такими же принципами работы, как и в автоматических коробках передач. Он также блокируется в большинстве ездовых ситуаций. Поэтому торможение двигателем на автомобиле с вариатором реализуется точно так же — и вручную на спуске можно зафиксировать одну из низких виртуальных «передач».

Интересно, что есть приложения и программы, позволяющие (например, для вариаторов фирмы Jatco, которые устанавливаются на автомобили Nissan, Renault, Mitsubishi и другие) корректировать степень торможения двигателем. Через OBD-адаптер типа ELM327 со смартфона можно подобрать удобный уровень замедления. Для более интенсивного замедления вариатор при отпущенной педали газа будет как бы оставаться на более низкой передаче.

Робот

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В алгоритм управления роботизированной коробкой зашито удержание включенной передачи при отпускании педали газа. Сцепление или сцепления остаются замкнутыми, колеса вращают двигатель, а тот оказывает тормозной эффект. Но какую ступень выберет электроника — пониженную ради торможения или повышенную ради экономии топлива — зависит от настроек конкретной машины. В любом случае в горах точно так же, как и на коробках других типов, есть смысл использовать низкие передачи для повышения безопасности. Процитируем инструкцию к Весте с роботом: «Чтобы при движении под уклон использовать эффект торможения двигателем, следует своевременно выбирать пониженную передачу».

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД И ДИАГНОСТИКА Известный способ проверки маслоотражательных колпачков клапанов основан на повышении разрежения при принудительном холостом ходе. Двигатель несколько раз разгоняют и резко бросают педаль газа. Он переходит в режим принудительного холостого хода с большим разрежением. Плохие колпачки начнут интенсивно пропускать масло в цилиндры, оно будет гореть и вызывать заметное дымление.

Торможение и… кондиционер

Чем больше навешано на двигатель дополнительных агрегатов, таких как компрессор кондиционера или насос гидроусилителя руля (мощный генератор тоже считается), тем выгоднее подъезжать к светофору с включенной передачей. Ведь все эти устройства в момент торможения двигателем крутят колеса, а не сожженное в двигателе топливо.

Бортовой компьютер Мультитроникс подтверждает, что на автомобиле с вариатором в режиме торможения двигателем топливо не расходуется.

В жару

По сравнению с работой на холостом ходу, режим торможения двигателем полезен для снижения его температуры в жару. Сгорания в цилиндрах не происходит — значит, тепло не выделяется. А поршни интенсивно прокачивают воздух, охлаждая камеру сгорания. Насос охлаждающей жидкости обеспечивает хорошую циркуляцию, ведь его обороты выше, чем на холостом ходу, когда передача выключена и задействуется рабочая тормозная система.

Торможение и расход масла

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Разрежение во впускном тракте двигателя, работающего в режиме принудительного холостого хода на повышенных оборотах, получается большим, чем в любых других режимах. Но если система вентиляции картера чиста и исправна, а уплотнения двигателя не изношены, то повышенного расхода масла не будет. В противном случае ему нужен ремонт — а не горная езда.

Наше мнение

Сегодня торможение двигателем жизненно необходимо на крутых горных дорогах. В остальных случаях современные автомобили, снабженные АБС и ESP, тормозят уверенно и стабильно даже на скользких дорогах. Однако обладателям машин с механической коробкой мы рекомендуем всегда использовать торможение двигателем: безопасность движения от этого только выиграет. Владельцам остальных машин можно не беспокоиться — их машины делают это авто­матически.