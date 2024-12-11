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Самый загадочный режим автоматической коробки — объясняем, для чего он

«За рулем» объяснил, для чего нужна «нейтраль» на селекторах коробок передач

Еще совсем недавно автомобилей с АКП в стране практически не было. Поэтому наличие положения «нейтраль» у рычага механической коробки никаких вопросов не вызывало: как же без него-то? Хочешь надолго отключить двигатель от колес – используй «нейтраль». Единственная ошибка при этом заключалась в неумении части водителей применять торможение двигателем.

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Переводить рычаг в нейтральное положение при снижении скорости задолго до остановки не следует. Топливо в режиме принудительного холостого хода не расходуется.
Переводить рычаг в нейтральное положение при снижении скорости задолго до остановки не следует. Топливо в режиме принудительного холостого хода не расходуется.

Торможение двигателем позволяет повышать эффективность замедления, поскольку колесам приходится вращать коленвал мотора, тратя на это накопленную энергию. Выключать передачу следует практически перед планируемым местом остановки, когда частота вращения вала снизится до минимума.

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Отметим также, что дополнительным преимуществом движения с подключенной трансмиссией является повышенная устойчивость машины на скользких покрытиях. Само собой, стоять на светофорах с выжатым сцеплением неправильно и вредно: изнашивается выжимной подшипник.

А вот на автомобилях с АКП и вариаторами часто наблюдается другая ошибка. Если на остановке перед светофором у машины, остановившейся перед вами, вдруг мигает фонарь заднего хода, это говорит о том, что неопытный водитель зачем-то переключил свой автомат в режим «паркинг». Точно так же иногда включают и «нейтраль» – просто по аналогии с механической коробкой.

«Нейтраль» на автоматических коробках нужна разве что для перекатывания неисправной машины и погрузки ее на эвакуатор.
«Нейтраль» на автоматических коробках нужна разве что для перекатывания неисправной машины и погрузки ее на эвакуатор.

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Но автомат потому и автомат, что не требует внимания к себе: переключать его режимы при кратковременных остановках нет никакого смысла. Более того при переключениях ускоряется износ его фрикционов и прочих элементов. Другое дело, если остановка плавно перетекает в стоянку – например, перед шлагбаумом в ожидании поезда. В такой ситуации включение «паркинга» оправдано. А вот нейтральное положение селектора – это сервисный режим, который водителю на практике никогда не бывает нужен.

  • «За рулем» дал совет, как открыть машину, если аккумулятор разрядился.

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Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 45
11.12.2024 
Фото:из архива «За рулем»
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