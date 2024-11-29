Как вскрыть автомобиль с севшей батареей, не разбивая окно — 3 способа

«За рулем» дал совет, как открыть машину, если аккумулятор разрядился

Села батарея? Простейший способ открыть машину, конечно же, – воспользоваться механическим ключом, который спрятан в подавляющем большинстве штатных брелоков. Не из каждой конструкции он легко извлекается, да и брелок при этом иногда норовит рассыпаться на составные части, однако эта задача вполне решаемая.

Самый простой способ вскрыть машину без этого ключа – позвонить в специализированную службу: такие есть во многих городах. Мастер, скорее всего, попытается слегка отжать дверь с помощью пневматики – это подобие надувной грелки, или поковырявшись в личинке замка. «За рулем» уже описывал приемы работы таких мастеров.

В отдельных случаях автовладельцам удавалось открыть машину, подав питание от внешнего источника на фару, фонарь и так далее.

Но это сработает только при одном условии: если АКБ разрядилась вследствие того, что эти самые источники света по забывчивости оставили включенными. В этом случае цепь остается замкнутой, а потому есть шанс запитать бортовую проводку подобным образом. Но такие варианты подойдут далеко не всегда и годятся не всем.

Из курьезных способов проникнуть в машину без ключа упомяну опыт знакомого, который, попав зимой в пробку, вышел подышать воздухом, умудрившись при этом захлопнуть дверь. По непонятной причине замки при этом заблокировались, а на улице был 20-градусный мороз… Да и пробка вдруг стала оживать.

На счастье, боковое стекло осталось приоткрытым: мой знакомый открутил с крыши антенну и, после нескольких попыток, умудрился нажать ею на кнопочку разблокировки замков. К севшей аккумуляторной батарее это отношения не имеет, поскольку двигатель машины был заведен. Однако это хорошая иллюстрация смекалки.

«За рулем» рассказал, как сохранить колесные ниши чистыми даже зимой.

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