ГИБДД подсчитала камеры на российскиих дорогах

Число стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах нашей страны в течение 2018 года увеличилось до 11 тыс. штук.

ГИБДД опубликовала статистику, из которой следует, что комплексы автоматической фиксации в минувшем году выявили в России почти 106 млн нарушений ПДД. Это составило 82,7% от общего количества всех вынесенных постановлений за прошедший год.

К 2019 году в субъектах РФ насчитывалось 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации. В течение 2018 года количество стационарных комплексов в стране выросло на 20%, передвижных — на 1%.

Более 11,2 тыс. всех установленных на дорогах комплексов выявляют превышения скоростного режима, из них по среднему значению — 1 тыс. устройств.

«И это обоснованно, поскольку именно стабилизация скоростных режимов ведет к снижению тяжести последствий ДТП и смертности на дорогах. Нарушений указанной категории в 2018 году выявлено 89 млн, что составляет 84% от общего количества зафиксированных автоматизированной системой правонарушений», — говорится в сообщении ГИБДД.

В местах, где установлены камеры, снижается количество ДТП и уменьшается тяжесть их последствий. В 2018 году на автодорогах страны с помощью автоматизированной системы фиксации ликвидировано более 1,3 тыс. аварийно-опасных участков.

Депутаты предлагают воспользоваться опытом Израиля и научить дорожные камеры считать автомобили ради борьбы с пробками.

Камеры постепенно вытесняют живых инспекторов. Круг их компетенции постоянно расширяется; так, они уже штрафуют за девять различных нарушений ПДД.



Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС