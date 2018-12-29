Камеры на дорогах займутся подсчетом автомобилей ради борьбы с пробками

Считать автомобили предлагается с учетом номерных регистрационных знаков и дальнейшим поиском машин, которых не досчиталась следующая на дороге камера.

По мнению депутатов, выступивших с данным предложением, это поможет выявлять аварии и определять места образования дорожных заторов. Работать система должна следующим образом: если одна из камер не досчитается зафиксированного предыдущей камерой автомобиля, то это будет сигналом, что с машиной и ее пассажирами что-то произошло. Эту систему депутаты подсмотрели в Израиле.

«В Израиле на многих магистральных дорогах камеры считают количество машин, проезжающих через участок дороги. Если камера не досчиталась машины, значит она где-то остановилась, возможно, попала в ДТП — сразу поступает сигнал диспетчеру и в аварийно-спасательную службу. В случае ДТП перекрывается движение, обеспечивается проезд экстренных служб. Это позволяет существенно повысить безопасность на дорогах и снизить негативные последствия от ДТП, такие как пробки, а спасение людей в этом случае находится на кардинально другом уровне», — рассказал АГН «Москва» автор инициативы, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Депутат также настаивает на увеличении количества электронных информационных табло на российских дорогах, при помощи которых можно предупреждать водителей об опасности впереди, пробках, авариях и т.п.

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