Новый штраф с камер: 1500 рублей за непропуск пешехода

В наступившем году водителей ждут новые «письма счастья» от камер автоматической фиксации: за непропуск пешеходов на зебре полагается штраф 1500 рублей. Рассказываем, как будут работать камеры.

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В ближайшее время отряд автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений начнет активно пополняться камерами нового вида, которые будут фиксировать нарушения на нерегулируемых пешеходных переходах. Для большинства автомобилистов наличие подобных камер является новостью, несмотря на то что они давно работают в ряде регионов России. А ведь именно эти штрафы, вероятно, станут самыми массовыми после ­штрафов за скорость.

Что делать для того, чтобы не пополнять бюджеты всех уровней и капиталы компаний — владельцев частных камер? Для начала необходимо освежить в памяти Правила дорожного движения. Пункт 14.1 гласит: «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода».

Главное правило, по которому камера фиксирует нарушение: между пешеходом и траекторией следования автомобиля должно быть не менее одной полосы для движения. Если меньше — штраф. Как только пешеход пересек траекторию автомобиля, можно начинать движение — расстояние от машины до спины пешехода значения не имеет. Но это — в теории. Как комплексы будут работать на практике, покажет только время.

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Понятие «уступить дорогу» раскрывается в пункте 1.2. ПДД: «Уступить дорогу (не создавать помех) — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему пре­имущество, изменить направление движения или скорость».

Спорные ситуации возникают из-за нечетких формулировок. Например, в понятие «уступить дорогу» затесалось слово «может». Что это означает? Например, пешеход вышел на зебру, расстояние до вашего автомобиля достаточное и безо­пасное, ваши траектории не пересекаются. Но инспектор считает, что ваше движение «могло» заставить пешехода изменить траекторию его движения или скорость, поэтому выписывает штраф. Таких конфликтных ситуаций становится в последние годы меньше и на дорогах наблюдается консенсус в общем трактовании правил: если автомобиль вынудил пешехода изменить скорость движения или траекторию, то нарушение есть; если же пешеход не менял скорость движения или траекторию, то нарушения со стороны водителя нет.

Но как посмотрят на происходящее бездушные камеры? Ведь определять, было нарушение или нет, станет алгоритм. И это вызывает у многих водителей закономерные опасения. Рассказываем, как будут работать камеры.

Автоураган

Система с таким названием автоматически выявляет появление пешехода у края проезжей части и отслеживает его перемещение на протяжении всего времени, пока он переходит дорогу. Алгоритм комплекса умеет определять ситуации, когда водитель не предоставил приоритет пешеходу, а также те случаи, когда пешеход пренебрег правилами безопасности и сам является нарушителем (пункт 4.5 ПДД). Правда, штрафы пешеходам пока не выписываются в автоматическом режиме.

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Комплекс измеряет и учитывает скорость движения ТС, траектории движения ТС и пешехода, взаимное положение ТС и пешехода относительно предполагаемой точки пересечения их траекторий.

Если между идущим пешеходом и траекторией следования автомобиля в момент пересечения зебры остается менее одной полосы для движения, камера выпишет штраф. Поскольку и машина, и пешеход находятся в движении, водителю придется просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Фактически это означает, что, как только на четырехполосной дороге (две туда, две обратно) пешеход вступил на пешеходный переход с вашей стороны, нужно тормозить.

Разработчик комплекса предусматривает возможность ­видеозаписи каждого нарушения. Но хранение таких записей остается на усмотрение служб, эксплуатирующих камеру.

Ольвия

Комплекс этого производителя под названием Скат-ПП фиксирует все транспортные средства в зоне контроля, измеряет их скорость, анализирует траектории движения транспортных средств и пешеходов. За измерение скорости отвечает уникальный многоцелевой радар. Комплекс состоит из измерительного модуля и обзорной видеокамеры, которая обеспечивает дополнительные доказательства правонарушения, фиксируя обстановку в зоне контроля со стороны водителя.

СКАТ-ПП формирует видеозапись зафиксированного нарушения, коллаж из четырех последовательных фотографий, вырезки транспортного средства и государственного регистрационного знака крупным планом.

Юридические нюансы

Всем водителям надо помнить, что по закону собираемые камерой фотоматериалы, фиксирующие непредоставление преимущества в движении пешеходам, - это конечное представление множества алгоритмов работы комплекса: распознавания пешеходов, транспортных средств, измерения скорости, определения времени, координат, траекторий движения и многих других. Все комплексы фотовидеофиксации лишь формируют фотоматериалы, доказательную базу, а не интерпретируют события. Именно инспектор ГИБДД, изучив материалы дела, принимает решение о «виновности» и «нарушении». Если у инспектора возникают сомнения, он может посмотреть видео, сформированное комплексом.

В качестве примера можно привести один из первых в истории штрафов за непропуск пешехода. Нетрудно заметить, что пешеход был вынужден остановиться, чтобы дать проехать автомобилю. За это автовладельцу выписали постановление.

Как дальше жить?

Безусловно, пешеходам надо уступать дорогу на зебре. Однако во многих городах России существует множество нерегулиру­емых переходов, по которым идет нескончаемый людской поток. В итоге сложился принцип поочередного прохода и проезда через такие участки. Пешеходы, несмотря на наличие у них преимущества, останавливаются и пропускают автомобили, потом автомобили пропускают пешеходов, и это позволяет участку хоть как-то ехать. В случае установки у подобного перехода камеры фотовидеофиксации нарушений его без штрафа не проехать. Строгое формальное следование Правилам дорожного движения не всегда отвечает реальным ситуациям, когда разные участники движения договариваются не использовать приоритет или преимущество, чтобы не создавать друг другу проблем.

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Для автомобилистов, которые не хотят получить штраф, будет действовать простое правило, которое легко запомнить: если вы проезжаете нерегулируемый пешеходный переход и в соседней от вас полосе пешеход идет в вашу сторону, то остановитесь и пропустите его, а если пешеход уже прошел вашу полосу и идет от вас, можно продолжать движение.

В пробке не заезжайте на разметку пешеходного перехода. Ведь может оказаться, что вы заехали на зебру, когда там никого не было, встали, а потом на ней появились пешеходы, которые были вынуждены обойти ваш автомобиль. Камера зафиксирует подобный инцидент как нарушение ПДД, ведь в зону контроля попадает вся ширина пешеходного перехода.

И совсем общая рекомендация для водителей: притормаживайте перед зеброй. Такая практика поможет вам избежать не только штрафа, но и более печальных последствий.

Как оспорить?

Система обжалования, сформированная в прошлом веке, категорически не хочет обновляться. Для того чтобы обжаловать постановление, вам нужно либо направить письменное заявление по почте в адрес ГИБДД, либо прийти на прием лично. Поскольку презумпция невиновности для водителей в части фиксации нарушений камерами частично отменена, вам придется доказывать собственную невиновность. Для этого отлично подойдет запись с видеорегистратора, если он у вас есть. Впрочем, я уверен, что подавляющее большинство автомобилистов предпочтет этот штраф просто оплатить «со скидкой» и забыть. До следующего раза.

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Автор: Петр Шкуматов