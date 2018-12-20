Самые дешевые видеорегистраторы: выбираем лучший

Состав на игру
Главное — не перейти границу между разумной экономией и «кроиловом», которое может дорого аукнуться. В нашей подборке — устройства со стартовой ценой до 4500 рублей.
Раскрученные бренды представляют Mio MiVue C327 (от 4200 рублей), Sho-Me NTK‑50FHD (от 4000 рублей) и SilverStone F1 CROD A85‑CPL (от 3650 рублей).
Менее известны на рынке регистраторов Navitel R600 (от 4150 рублей), Prestigio RoadRunner Cube (от 3570 рублей), Artway AV‑391 (от 2930 рублей) и Dunobil Zen (от 2560 рублей).
Имя SJcam знают мотоциклисты и поклонники активных видов спорта. Основная продукция марки — экшен-камеры, выгодно отличающиеся ценой от раскрученной GoPro. На видеорегистратор SJcam SJdash (от 4160 рублей) я наткнулся случайно, подыскивая замену своей старой экшен-камере.
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Artway AV-391
Цена* 2930 руб.
Как и в случае с комбоустройством (ЗР, № 4, 2018), Artway строго хранит тайну используемого процессора. У недорогого прибора хорошая дневная съемка и большой угол обзора. Пометка Super night vision, замеченная на упаковке, - блеф: качество ночного видео посредственное. Флешку невозможно вытащить без привлечения подручных предметов.
*Для всех моделей: минимальная цена на Яндекс.Маркете на момент подготовки материала.
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Dunobil Zen
Цена* 2560 руб.
Дорогой металлический корпус «унифицирован»: напечатано только имя бренда, а информация о модели и производителе дана на криво посаженных наклейках. На сайте указан угол обзора 120°, на коробке — 140°. Обошлось без глюков, но качество съемки в заявленном разрешении Full HD худшее в испытании.
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Mio MiVue C327
Цена* 4200 руб.
Полезное приобретение. Войти в лидирующую группу не позволило низкое качество ночной съемки. В остальных дисциплинах модель оказалась на высоте. Вместо классического аккумулятора применен суперконденсатор. В теории это гарантирует долгую эксплуатацию без замены элемента питания. Досадный эргономический промах — неподписанные клавиши.
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Navitel R600
Цена* 4150 руб.
Видеорегистратор от известного бренда навигаторов выступил отменно. Настроек изображения, кроме выбора между разрешениями Full HD или HD, не предусмотрено, но они и не нужны. Меню составлено нестандартно, но привыкаешь к нему в момент. Крепление на скотче не ахти, присоска лучше. Приятный бонус — годовой ваучер на навигацию Навител.
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Prestigio RoadRunner Cube
Цена* 3570 руб.
Обаятелен, как робот R2‑D2 из фильма «Звездные войны». Показал редкий результат — одинаковую дальность днем и ночью, причем во втором случае обставил всех. Обратная сторона успеха — слишком темная ночная съемка, вне освещенных улиц с такой некомфортно. Удобное и компактное крепление, но — глюк функций автоматического включения-выключения. Есть Wi-Fi для синхронизации со смартфоном.
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Sho-Me NTK-50FHD
Цена* 4000 руб.
Отличное качество съемки, компактные размеры и удачное крепление. Корпус щеголяет металлическими вставками и клавишами. К качеству сборки нет претензий (в последнее время они к Sho-Me были). Объектив слегка выступает вперед за собственное обрамление: носить регистратор в кармане или сумке придется осторожно, чтобы не затереть линзу.
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SilverStone F1 CROD A85-CPL
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Цена* 3650 руб.
Этот «крот» неплохо ориентируется в темноте. Выступил на равных с моделями Navitel и Sho-Me, но дешевле обеих. Среди участников теста, умеющих снимать хорошее видео, он обладает лучшим соотношением цены и качества. Светофильтр себя не оправдал.
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SJcam SJdash
Цена* 4160 руб.
Оригинальное крепление, сенсорное управление, синхронизация по Wi-Fi. Прибор подкосил лишь тест со стоп-кадрами в темноте, хотя качество ночных роликов весьма приличное — нет чрезмерной темноты, как у Prestigio. Периодическое нежелание сохранять последний ролик при выключении питания — черта неприятная. Надежность обещает быть высокой: на моем мотоцикле экшен-камера SJcam прошла уже три сезона без нареканий.
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«Номер 9» (вне зачета)
Цена* 900 руб.
Тугое крепление со временем, скорее всего, разработается, а новый провод взамен порвавшегося придется купить сразу (плюс еще несколько сотен рублей). Видео в разрешении HD не обеспечивает читаемости номерных знаков, а на отснятых в темноте записях придется угадывать еще и марки машин.
Сверхбюджетник
В сегмент приборов дешевле 1500–2000 рублей влезать не хотелось. Наши тесты и опыт эксплуатации однозначно свидетельствуют: моделей с пристойным качеством съемки в нем не найти. Если купленный за такие деньги гаджет будет работать без глюков и поломок — считай, повезло.
Но кто теперь верит на слово? Поэтому для наглядной демонстрации, что такое «видик» из числа самых дешевых, я взял видеорегистратор за 900 рублей. Называть модель не буду, это не принципиально: качество сборки, съемки и комплектующих в этом ценовом сегменте у всех примерно одинаковое. Условно назовем прибор «Номер 9» и пустим вне зачета. Вряд ли заявленное разрешение HD (1280×720 пикселей) позволит ему на равных тягаться даже с недорогими гаджетами формата Full HD (1920×1080 пикселей).
В нижнем ценовом сегменте видны подвижки к лучшему. Несколько лет назад самые дешевые регистраторы сплошь были плоские, с откидным дисплеем снизу. Качество пластика и сборки буквально кричало: «Не покупай меня!». Теперь такие чудовища в меньшинстве (но их всё равно берут!), а на рынке появились вполне приличные с виду «сверхбюджетники».
Наш из таких: компактный, что многим нравится, с приличной сборкой, адекватной реакцией на нажатие клавиш. Карту памяти удобно вставлять и вынимать. Порадовавшись в первые минуты знакомства, принялся устанавливать прибор на ветровое стекло. Кронштейн пришлось буквально вбивать в паз на корпусе регистратора — и то зашел не до конца. Снимать такую конструкцию проще в сборе. А при попытке вытянуть провод питания из мотка он… порвался!
Заслуженная двойка за качество: пользоваться прибором нельзя. И поверьте, у схожих по цене гаджетов тоже найдется букет недостатков. Но дадим прибору шанс — пусть покажет, на что способен. Благо, можно использовать провод питания от другого регистратора.
Статическое знакомство
В основной группе соперников глобальных претензий к качеству изготовления и сборки не возникло. Хотя без нюансов не обошлось. У видеорегистраторов Artway и Prestigio невозможно вставить или удалить карту памяти, если у вас короткие мужские ногти. Правда, у Prestigio для этой цели в комплект предусмотрительно включена удобная «палка-нажималка». А производитель «Артвея» предлагает пользователю искать подручные средства или женщину с крепким маникюром.
Artway сразу заработал еще один минус: декоративное металлическое кольцо вокруг объектива оказалось непрокрашено. Водитель его не видит, но сигнал о культуре производства нехороший.
Prestigio, напротив, покорил дизайном и форм-фактором. Оригинал! Гаджет можно заказать в разных цветовых решениях: в ассортименте больше пяти вариантов.
SJcam щеголяет сенсорными клавишами. Работают отменно, но — только если поверхность чистая. Стоит ей покрыться плотным слоем отпечатков пальцев, начинаются глюки. Так что гаджет приходится периодически протирать. Крепление тоже оригинальное — через рамку. Не лучше и не хуже классического кронштейна.
По плюсику Prestigio и SJcam заслужили за разъем питания. Вместо стандартного прикуривателя у них разветвитель на два USB-порта: в один включается регистратор, второй остается для других нужд.
У Mio не подписаны клавиши управления, приходится блуждать по настройкам наугад.
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Prestigio RoadRunner Cube — главный стиляга теста. Он отлично впишется в интерьер таких машин, как Mini или Nissan Juke.
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Создатели Prestigio заботливо уложили в коробку специальное приспособление для извлечения карты памяти. Без него регистратор становится чисто женским: без длинных ногтей не совладать.
Как можно успешно продавать прибор с названием Dunobil? Пусть даже корпус выглядит дорого: металлический, нетривиального бежевого цвета. Для солидности сделана имитация настройки фокуса. Но — ни одной надписи с упоминанием бренда или модели. Видимо, для того, чтобы в случае провала быстро переименовать Dunobil. Сменить-то надо только коробку и заставку на экране. Сделайте это немедленно!
У видеорегистраторов Navitel и Sho-Me питание подведено к кронштейну, а не к самому прибору. Удобно — не нужно каждый раз отсоединять провод. Но контактное соединение регистратора и его крепления требуют более аккуратного обращения, нежели вставляющийся четко в паз разъем с проводом. Этот вариант подойдет только аккуратным пользователям.
SilverStone ничем не выделился. В нем всё так, как и должно быть.
После визуального знакомства я поставил высший балл моделям Navitel, Sho-Me и SilverStone. На ступень ниже стоят Mio, Prestigio и SJcam. Замыкают рейтинг Dunobil и Artway.
Дать угла
Угол обзора камеры у всех тестируемых проборов оказался достаточным. Чуть больше охват — у видеорегистраторов Artway, Mio, SJcam и Prestigio. Немного уступили им по этому параметру Dunobil, Navitel, Sho-Me и SilverStone.
На мой взгляд, упираться при выборе регистратора в угол обзора не нужно. Даже если в вас врежется выскочившая сбоку машина, в секторе съемки камеры будут отлично видны сигналы светофора, дорожные знаки и траектория вашего движения.
И уж точно не стоит верить заявленным характеристикам. Некоторые производители откровенно врут, другие указывают угол по диагонали, а не по горизонтали. К примеру, в этом тесте некоторые камеры с углом якобы 170° выступили хуже, чем те, у кого заявленный угол зрения составлял 140°.
Кстати, идущий вне зачета «Номер 9» выделился со знаком минус: с таким кругозором действительно можно не заметить что-то важное. Хотя всё по-честному: официально заявлен скромный угол 100°.
Поехали!
Читаемость номерных знаков важна не только в статике, но и в динамике. Бывают ситуации, когда нужно идентифицировать машину, которая проезжает мимо с существенной разницей в скорости. В летнем тесте, сравнивая топовые модели массовых брендов с представителями премиум-сегмента, я проезжал мимо ряда припаркованных автомобилей на скорости 50 км/ч днем и 30 км/ч ночью.
Сейчас у нас не столь продвинутая в техническом плане компания, так что методика оценки требует корректировки. Ночные замеры не имеют смысла: приборы бессильны даже на скорости 20 км/ч — оптика не способна так быстро сфокусироваться на мелких символах.
Дневной порог снизили до 40 км/ч. Стоп-кадр записи делали, когда от объектива до референсной припаркованной машины было около 6,5–7 метров. Внеконкурсная модель с записью в разрешении HD чудес не показала: марку машины распознать можно, и то хорошо. Неожиданно к «Номеру 9» присоединился Dunobil: изображение намного четче, но символы на номерах абсолютно нечитабельны.
Все остальные с задачей справились: Artway, Mio, Navitel, Sho-Me и SilverStone на пятерку, Prestigio и SJcam на четверку. Два последних выдали смазанный код региона. Но в целом с этими помощниками идентифицировать дорожного обидчика удастся.
Ближе-дальше
А теперь — определяем читаемость номерного знака в статике. Машина с тестовыми видеорегистраторами отдаляется от припаркованного автомобиля с шагом один метр. Расстояние измеряем не от капота, а от объектива прибора. На каждой отсечке делаем стоп-кадр, обрезаем картинку вокруг госномера и увеличиваем в три раза, чтобы на точность замера не влияли особенности зрения конкретного человека. Дело в том, что на расстоянии 9–10 метров буквы и цифры на табличке на полноразмерном кадре становятся очень мелкими. Зритель с отличным зрением их прочитает, с посредственным — нет. Увеличенный фотоснимок делает все нюансы изображения очевидными — даже будучи напечатанным в журнале.
В дневной съемке три гаджета перешагнули за отметку «10 метров». Прочитать номер на видео с приборов Navitel, Sho-Me и SilverStone можно с 11 метров. Причем SilverStone показал лучший результат без идущего в комплекте съемного светофильтра.
Примеры видеозаписей мы разместили на YouTube-канале «За рулем», они доступны по ссылкам ниже:
- Artway: день и ночь
- Dunobil: день и ночь
- Mio MiVue C327: день и ночь
- Navitel R600: день и ночь
- Prestigio RoadRunner Cube: день и ночь
- Sho-Me NTK‑50FHD: день и ночь
- Silverstone F1 A85‑CPL (с фильтром): день и ночь
- Silverstone F1 A85‑CPL (без фильтра): день и ночь
- Sjcam: день и ночь
- Безымянный («Номер 9»): день и ночь
Более сложная ночная проверка преподнесла несколько сюрпризов. Dunobil Zen с заявленным разрешением съемки Full HD сдался на метр раньше, чем внезачетный HD-регистратор! К неудовлетворительной отметке «5 метров» откатились неплохо выступавшие до сего момента Artway и SJcam, а Mio остановился на шестиметровой отсечке.
Navitel, Sho-Me и SilverStone, как и днем, показали одинаковый результат: 8 метров. Причем «Сильверстоуну» снова не помог светофильтр. (Помнится, у «Датакама» он давал весомое преимущество. Вероятно, я так и не нашел правильное его положение, хотя крутил по-всякому.) Еще на метр зорче оказался стиляга Prestigio.
Финальный аккорд
Как ни оценивай видеорегистраторы — только по съемке или по всем дисциплинам, - лидеры, середнячки и аутсайдеры остаются неизменными. Лучше всех выступили SilverStone F1 A85‑CPL, Sho-Me NTK‑50FHD и Navitel R600. У них полный паритет по потребительским свойствам. Но SilverStone примерно на 10% дешевле конкурентов.
Prestigio RoadRunner Cube и Mio MiVue C327 — на одной ступени. Они демонстрируют добротное качество и хорошо снимают. Prestigio подкупает нетривиальным дизайном и более низкой ценой, но раскручен гораздо меньше бренда Mio.
SJcam и Artway оказались не сильны в ночной съемке, но в целом вполне работоспособны, в большинстве ситуаций их возможностей хватит. SJcam дороже, зато производит впечатление более добротного прибора. И у него есть Wi-Fi. Artway вроде бы неплох, но мелочи заставляют задуматься о качестве производства. Тест он отработал без нареканий, но что будет дальше, сказать не возьмусь.
Dunobil при столь неважных способностях не стóит даже тех небольших денег, что за него просят. Лучше доплатить 400 рублей и взять Artway — это будет уже другой уровень. А если раскошелиться на тысячу сверху, получишь модель, которая выше на голову.
Внезачетный «Номер 9» за 900 рублей неприятно удивил качеством комплектующих, обладает неприлично малым углом обзора и фактически не способен показать номерные знаки. Если хотите израсходовать на регистратор не больше указанной суммы, лучше потратьте эти деньги на что-нибудь другое.
А вот 3000–4000 рублей станут небесполезной тратой: это цена довольно надежного и зоркого «свидетеля».
Если вы считаете, что и это дорого, напомню: штраф за выезд на встречную полосу сегодня составляет 5000 рублей, а окраска одной детали автомобиля — 6000–8000 рублей. Прибор окупится при первом неудобном случае!
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