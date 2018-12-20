Самые дешевые видеорегистраторы: выбираем лучший

Зарулевские тесты уже развенчали миф о том, что дорогие видеорегистраторы настолько же лучше представителей среднего ценового сегмента, насколько дороже: по некоторым параметрам они даже хуже! А раз так, интересно определить минимальную ценовую планку приличного видеорегистратора. Быть может, и 4500–7000 рублей за них необоснованно много? Из восьми наиболее доступных видеорегистраторов эксперты ЗР выбрали три лучших — с самым качественным изображением.

Состав на игру

Главное — не перейти границу между разумной экономией и «кроиловом», которое может дорого аукнуться. В нашей подборке — устройства со стартовой ценой до 4500 рублей.

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Раскрученные бренды представляют Mio MiVue C327 (от 4200 рублей), Sho-Me NTK‑50FHD (от 4000 рублей) и SilverStone F1 CROD A85‑CPL (от 3650 рублей).

Менее известны на рынке регистраторов Navitel R600 (от 4150 рублей), Prestigio RoadRunner Cube (от 3570 рублей), Artway AV‑391 (от 2930 рублей) и Dunobil Zen (от 2560 рублей).

Имя SJcam знают мотоциклисты и поклонники активных видов спорта. Основная продукция марки — экшен-камеры, выгодно отличающиеся ценой от раскрученной GoPro. На видеорегистратор SJcam SJdash (от 4160 рублей) я наткнулся случайно, подыскивая замену своей старой экшен-камере.

Artway AV-391

Цена* 2930 руб.

Процессор нет данных

Диагональ экрана 3,0˝

Тип крепления присоска + кронштейн

Угол обзора 170° Как и в случае с комбоустройством (ЗР, № 4, 2018), Artway строго хранит тайну используемого процессора. У недорогого прибора хорошая дневная съемка и большой угол обзора. Пометка Super night vision, замеченная на упаковке, - блеф: качество ночного видео посредственное. Флешку невозможно вытащить ­без привлечения подручных предметов. *Для всех моделей: минимальная цена на Яндекс.Маркете на момент подготовки материала. Dunobil Zen

Цена* 2560 руб.

Процессор нет данных

Диагональ экрана 3,0˝

Тип крепления присоска + кронштейн

Угол обзора 120° Дорогой металлический корпус «унифицирован»: напечатано только имя бренда, а информация о модели и производителе дана на криво посаженных наклейках. На сайте указан угол обзора 120°, на коробке — 140°. Обошлось без глюков, но качество съемки в заявленном разрешении Full HD худшее в испытании. Mio MiVue C327

Цена* 4200 руб.

Процессор STK4568

Диагональ экрана 2,0˝

Тип крепления присоска + кронштейн

Угол обзора 140° Полезное приобретение. Войти в лидирующую группу не позволило низкое качество ночной съемки. В остальных дисциплинах модель оказалась на высоте. Вместо классического аккумулятора применен суперконденсатор. В теории это гарантирует долгую эксплуатацию без замены элемента питания. Досадный эргономический промах — неподписанные клавиши. Navitel R600

Цена* 4150 руб.

Процессор Novatek NTK96650

Диагональ экрана 2,0˝

Тип крепления скотч + кронштейн, питание подается в крепеж

Угол обзора 170° Видеорегистратор от известного бренда навигаторов выступил отменно. Настроек изображения, кроме выбора между разрешениями Full HD или HD, не преду­смотрено, но они и не нужны. Меню составлено нестандартно, но привыкаешь к нему в момент. Крепление на скотче не ахти, присоска лучше. Приятный бонус — годовой ваучер на навигацию Навител. Prestigio RoadRunner Cube

Цена* 3570 руб.

Процессор MSC8328P

Диагональ экрана 1,5˝

Тип крепления скотч+ кронштейн

Угол обзора 140° Обаятелен, как робот R2‑D2 из фильма «Звездные войны». Показал редкий результат — одинаковую дальность днем и ночью, причем во втором случае обставил всех. Обратная сторона успеха — слишком темная ночная съемка, вне освещенных улиц с такой некомфортно. Удобное и компактное крепление, но — глюк функций автоматического включения-выключения. Есть Wi-Fi для синхронизации со смартфоном. Sho-Me NTK-50FHD

Цена* 4000 руб.

Процессор Novatek NTK96650

Диагональ экрана 2,0˝

Тип крепления присоска + кронштейн, питание подается в крепеж

Угол обзора 170° Отличное качество съемки, компактные размеры и удачное крепление. Корпус щеголяет металлическими вставками и клавишами. К качеству сборки нет претензий (в последнее время они к Sho-Me были). Объектив слегка выступает вперед за собственное обрамление: носить регистратор в кармане или сумке придется осторожно, чтобы не затереть линзу. SilverStone F1 CROD A85-CPL Цена* 3650 руб.

Процессор Novatek NTK96650

Диагональ экрана 1,5˝

Тип крепления присоска + кронштейн

Угол обзора 170° Этот «крот» неплохо ориентируется в темноте. Выступил на равных с моделями Navitel и Sho-Me, но дешевле обеих. Среди участников теста, умеющих снимать хорошее видео, он обладает лучшим соотношением цены и качества. Светофильтр себя не оправдал. SJcam SJdash

Цена* 4160 руб.

Процессор SJcam A7–10 (NTK96658)

Диагональ экрана 3,0˝

Тип крепления присоска + рамка

Угол обзора 140° Оригинальное крепление, сенсорное управление, синхронизация по Wi-Fi. Прибор подкосил лишь тест со стоп-кадрами в темноте, хотя качество ночных роликов весьма приличное — нет чрезмерной темноты, как у Prestigio. Периодическое нежелание сохранять последний ролик при выключении питания — черта неприятная. Надежность обещает быть высокой: на моем мотоцикле экшен-камера SJcam прошла уже три сезона без нареканий. «Номер 9» (вне зачета)

Цена* 900 руб.

Процессор General Plus 6624

Диагональ экрана 1,5˝

Тип крепления присоска + кронштейн

Угол обзора 100° Тугое крепление со временем, скорее всего, разработается, а новый провод взамен порвавшегося придется купить сразу (плюс еще несколько сотен рублей). Видео в разрешении HD не обеспечивает читаемости номерных знаков, а на отснятых в темноте записях придется угадывать еще и марки машин.

Сверхбюджетник

В сегмент приборов дешевле 1500–2000 рублей влезать не хотелось. Наши тесты и опыт эксплуатации однозначно свидетельствуют: моделей с пристойным качеством съемки в нем не найти. Если купленный за такие деньги гаджет будет работать без глюков и поломок — считай, повезло.

Но кто теперь верит на слово? Поэтому для наглядной демонстрации, что такое «видик» из числа самых дешевых, я взял видеорегистратор за 900 рублей. Называть модель не буду, это не принципиально: качество сборки, съемки и комплектующих в этом ценовом сегменте у всех примерно одинаковое. Условно назовем прибор «Номер 9» и пустим вне зачета. Вряд ли заявленное разрешение HD (1280×720 пикселей) позволит ему на равных тягаться даже с недорогими гаджетами формата Full HD (1920×1080 пикселей).

Легким движением руки провод превращается… От гаджета за 900 рублей надежности не жди.

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В нижнем ценовом сегменте видны подвижки к лучшему. Несколько лет назад самые дешевые регистраторы сплошь были плоские, с откидным дисплеем снизу. Качество пластика и сборки буквально кричало: «Не покупай меня!». Теперь такие чудовища в меньшинстве (но их всё равно берут!), а на рынке появились вполне приличные с виду «сверхбюджетники».

Наш из таких: компактный, что многим нравится, с приличной сборкой, адекватной реакцией на нажатие клавиш. Карту памяти удобно вставлять и вынимать. Порадовавшись в первые минуты знакомства, принялся устанавливать прибор на ветровое стекло. Кронштейн пришлось буквально вбивать в паз на корпусе регистратора — и то зашел не до конца. Снимать такую конструкцию проще в сборе. А при попытке вытянуть провод питания из мотка он… порвался!

Заслуженная двойка за качество: пользоваться прибором нельзя. И поверьте, у схожих по цене гаджетов тоже найдется букет недостатков. Но дадим прибору шанс — пусть покажет, на что способен. Благо, можно использовать провод питания от другого регистратора.

Статическое знакомство

Самые компактные участники теста. Слева направо: SilverStone, «Номер 9», Navitel и Sho-Me. Такие обзор закрывать не будут. Можно пристроить их за зеркало: в отсутствие базы камер фиксации нарушений смотреть на экран в дороге незачем.

В основной группе соперников глобальных претензий к качеству изготовления и сборки не возникло. Хотя без нюансов не обошлось. У видеорегистраторов Artway и Prestigio невозможно вставить или удалить карту памяти, если у вас короткие мужские ногти. Правда, у Prestigio для этой цели в комплект предусмотрительно включена удобная «палка-нажималка». А производитель «Артвея» предлагает пользователю искать подручные средства или женщину с крепким маникюром.

Artway сразу заработал еще один минус: декоративное металлическое кольцо вокруг объектива оказалось непрокрашено. Водитель его не видит, но сигнал о культуре производства нехороший.

Artway AV‑391 удивил облезшей краской на корпусе.

Prestigio, напротив, покорил дизайном и форм-фактором. Оригинал! Гаджет можно заказать в разных цветовых решениях: в ассортименте больше пяти вариантов.

SJcam щеголяет сенсорными клавишами. Работают отменно, но — только если поверхность чистая. Стоит ей покрыться плотным слоем отпечатков пальцев, начинаются глюки. Так что гаджет приходится периодически протирать. Крепление тоже оригинальное — через рамку. Не лучше и не хуже классического кронштейна.

По плюсику Prestigio и SJcam заслужили за разъем питания. Вместо стандартного прикуривателя у них разветвитель на два USB-порта: в один включается регистратор, второй остается для других нужд.

У регистраторов SJcam и Prestigio питание идет через USB-переходник, оставляющий водителю вторую свободную розетку.

У Mio не подписаны клавиши управления, приходится блуждать по настройкам наугад.

Prestigio RoadRunner Cube — главный стиляга теста. Он отлично впишется в интерьер таких машин, как Mini или Nissan Juke.

Создатели Prestigio заботливо уложили в коробку специальное приспособление для извлечения карты памяти. Без него регистратор становится чисто женским: без длинных ногтей не совладать.



Как можно успешно продавать прибор с названием Dunobil? Пусть даже корпус выглядит дорого: металлический, нетривиального бежевого цвета. Для солидности сделана имитация настройки фокуса. Но — ни одной надписи с упоминанием бренда или модели. Видимо, для того, чтобы в случае провала быстро переименовать Dunobil. Сменить-то надо только коробку и заставку на экране. Сделайте это немедленно!

Dunobil Zen в светлом металлическом корпусе выглядит классно, но прямые обязанности выполняет из рук вон плохо.

У видеорегистраторов Navitel и Sho-Me питание подведено к кронштейну, а не к самому прибору. Удобно — не нужно каждый раз отсоединять провод. Но контактное соединение регистратора и его крепления требуют более аккуратного обращения, нежели вставляющийся четко в паз разъем с проводом. Этот вариант подойдет только аккуратным пользователям.

SilverStone имеет в комплекте накручива­ющийся светофильтр. Пользы он не принес, но можно использовать его как защиту ­объектива от царапин.

SilverStone ничем не выделился. В нем всё так, как и должно быть.

После визуального знакомства я поставил высший балл моделям Navitel, Sho-Me и SilverStone. На ступень ниже стоят Mio, Prestigio и SJcam. Замыкают рейтинг Dunobil и Artway.

У прибора SJcam SJdash оригинальное крепление — через переходную рамку, в которую просовывается объектив регистратора.

Дать угла

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Угол обзора камеры у всех тестируемых проборов оказался достаточным. Чуть больше охват — у видеорегистраторов Artway, Mio, SJcam и Prestigio. Немного уступили им по этому параметру Dunobil, Navitel, Sho-Me и SilverStone.

На мой взгляд, упираться при выборе регистратора в угол обзора не нужно. Даже если в вас врежется выскочившая сбоку машина, в секторе съемки камеры будут отлично видны сигналы светофора, дорожные знаки и траектория вашего движения.

И уж точно не стоит верить заявленным характеристикам. Некоторые производители откровенно врут, другие указывают угол по диагонали, а не по горизонтали. К примеру, в этом тесте некоторые камеры с углом якобы 170° выступили хуже, чем те, у кого заявленный угол зрения составлял 140°.

Кстати, идущий вне зачета «Номер 9» выделился со знаком минус: с таким кругозором действительно можно не заметить что-то важное. Хотя всё по-честному: официально заявлен скромный угол 100°.

Поехали!

Читаемость номерных знаков важна не только в статике, но и в динамике. Бывают ситуации, когда нужно идентифицировать машину, которая проезжает мимо с существенной разницей в скорости. В летнем тесте, сравнивая топовые модели массовых брендов с представителями премиум-сегмента, я проезжал мимо ряда припаркованных автомобилей на скорости 50 км/ч днем и 30 км/ч ночью.

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Сейчас у нас не столь продвинутая в техническом плане компания, так что методика оценки требует корректировки. Ночные замеры не имеют смысла: приборы бессильны даже на скорости 20 км/ч — оптика не способна так быстро сфокусироваться на мелких символах.

Дневной порог снизили до 40 км/ч. Стоп-кадр записи делали, когда от объектива до референсной припаркованной машины было около 6,5–7 метров. Внеконкурсная модель с записью в разрешении HD чудес не показала: марку машины распознать можно, и то хорошо. Неожиданно к «Номеру 9» присоединился Dunobil: изображение намного четче, но символы на номерах абсолютно нечитабельны.

Все остальные с задачей справились: Artway, Mio, Navitel, Sho-Me и SilverStone на пятерку, Prestigio и SJcam на четверку. Два последних выдали смазанный код региона. Но в целом с этими помощниками идентифицировать дорожного обидчика удастся.

Ближе-дальше

Предельное расстояние читаемости номерного знака.

А теперь — определяем читаемость номерного знака в статике. Машина с тестовыми видеорегистраторами отдаляется от припаркованного автомобиля с шагом один метр. Расстояние измеряем не от капота, а от объектива прибора. На каждой отсечке делаем стоп-кадр, обрезаем картинку вокруг госномера и увеличиваем в три раза, чтобы на точность замера не влияли особенности зрения конкретного человека. Дело в том, что на расстоянии 9–10 метров буквы и цифры на табличке на полноразмерном кадре становятся очень мелкими. Зритель с отличным зрением их прочитает, с посредственным — нет. Увеличенный фотоснимок делает все нюансы изображения очевидными — даже будучи напечатанным в журнале.

В дневной съемке три гаджета перешагнули за отметку «10 метров». Прочитать номер на видео с приборов Navitel, Sho-Me и SilverStone можно с 11 метров. Причем SilverStone показал лучший результат без идущего в комплекте съемного светофильтра.

Примеры видеозаписей мы разместили на YouTube-канале «За рулем», они доступны по ссылкам ниже: