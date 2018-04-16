Среди видеорегистраторов наиболее популярны модели из низшего ценового диапазона. Их покупателям не нужно хорошее видео и надежность прибора — лишь бы был не дороже 1500–2000 рублей. Но те, кто готов доплатить за качество съемки, всё чаще обращают внимание на гибриды «регистратор плюс радар-детектор» — так называемые комбоустройства. Они дороже, зато не только ограждают от штрафов, но и помогут при «встрече» с лихачами.

За полтора года, минувших со времени нашего очередного сравнительного теста комбоустройств, к ним успели присоединиться несколько новинок. Компания из девяти гаджетов оказалась разношерстной...

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Вы кто такие?

Первый тест таких гаджетов мы провели ровно три года назад (ЗР, № 4, 2015), когда этот сегмент рынка только зарождался. К следующему этапу испытаний (ЗР, № 10, 2016) из расширившегося ассортимента выделилось три группы. В первую вошли приборы, сделанные с малыми затратами. Это когда к радар-детектору просто добавляют регистратор. Характерная особенность таких моделей — раздельное управление двумя основными функциями. Вторая группа, самая многочисленная, - это комбо с горизонтальной рупорной антенной, то есть вытянутые по горизонтали, как и классические радар-детекторы. Третью компанию полтора года назад представляли новички с плоским рупором. Они сориентированы вертикально и выглядят как обычные видеорегистраторы, только увеличенные в размерах.

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Собирая нынешний тест, с удивлением заметил: новинки появились в каждой из трех подгрупп, так что все они живут и здравствуют. Право на существование простеньких комбо в нашем тесте отстаивает Artway MD‑102. Прибор Stonelock Phoenix тоже сравнительно недорог, но относится уже ко второй группе. Нашелся недорогой гибрид и в третьей категории: Stealth MFU 680 оснащен плоским рупором и при этом очень компактен — практически не отличается по габаритам от обычного видеорегистратора. Artway снимает видео в разрешении Full HD (1920 × 1080 точек), для двух других заявлено качество Super HD (2304 × 1296 точек).

В средней для комбо ценовой категории сошлись Inspector Scat Se Signature и Sho-Me Combo Slim Signature с сенсорными дисплеями. Кроме них — тоже «плоские», но с кнопочным управлением Cenmax Alfa Signature и Playme P550 Tetra, а также SilverStone F1 Hybrid Evo S с горизонтальным корпусом. Для четырех моделей (кроме Playme) заявлена сигнатурная технология детектирования. Столько же приборов (все, за исключением Ценмакса) снимают видео в максимальном разрешении Super HD.

Особняком стоит Neoline X-Cop 9700s. Этот гибрид обеспечивает качество съемки Full HD, но и цена немалая — около 20 тысяч рублей. Смело даже по меркам марки Neoline, гаджеты которой всегда были дороже конкурентов.

Правила съема

Напомню методику. Радарную часть проверяем несколькими комплексами. Под Стрелкой и Крисом проезжаем по дорогам общего пользования. По нескольку раз, дабы получить максимально точный результат: в реальных условиях на точность замеров влияет множество факторов.

В этом году мы добавили в программу испытаний стремительно распространяющийся по подмосковным дорогам мобильный Оскон. Переносными измерителями скорости Визир, Бинар и Амата «стреляем» в испытуемых на тихой тупиковой дороге без трафика и сторонних помех. Каждому комбоустройству предоставляем одну попытку (один проезд), но при отсутствии реакции всё же даем второй шанс — глюки бывают у всех.

Мобильный комплекс Оскон работает в К‑диапазоне и ведет себя очень тихо. Производители видеорегистраторов с радар-детекторами (в частности, SilverStone) обещают занести его сигнатуру в свои аппараты в ближайшее время. Пока же детекторы весьма неуверенно ловят излучение Оскона. Спасение для водителей только в том, что комплекс имеет большие габариты и заметен издалека.

Информированность о стационарных камерах проверяем на одном и том же маршруте. Каждые несколько месяцев на нем происходят рокировки комплексов — это отличный экзамен для гаджетов на актуальность знаний. Да и камер набирается немало — сорок штук на 60 км.

«Вещественные доказательства» качества съемки — на видео ниже.

К субъективной оценке на сей раз мы добавили замеры расстояния, с которого на видеозаписи виден номерной знак находящейся впереди машины. Она уезжает от объектива регистратора, останавливаясь через метр. Когда мы начали оценивать сделанные на каждой отметке скриншоты, сильно удивились. Для всех девяти приборов пограничным рубежом (когда при чтении сомневаешься не больше чем в одном символе) стало весьма скромное расстояние — 10 метров от объектива. На дистанции 11 метров приходится гадать о значении двух или более знаков, что неприемлемо.

В результате мы решили выставить приборам оценки за качество на основании стоп-кадров с десятиметровой отметки. Для ночной съемки точкой отсчета послужила дистанция 8 метров.

Лучшие модели по одному из параметров, а также по их совокупности определяем по баллам. В описании приборов мы всегда упоминаем и иные особенности: они не могут в одиночку вывести прибор на первое место, однако, возможно, для кого-то окажутся реша­ющим фактором при выборе.

Кстати, в 20‑градусные морозы две ночи подряд оставлял приборы в машине — утром все включались без проблем.

По совокупности заслуг

В бюджетном сегменте самое приятное впечатление оставил Stealth MFU 680, качественно сделанный и довольно компактный. Неплохо работает и камера, и радарная часть. В распознавании измерителей скорости он превзошел обоих соперников.

По качеству съемки Stonelock Phoenix лучше, но поставить его лидером рука не поднимается. Во‑первых, в отличие от Стелса, он проморгал два радара. Во‑вторых, его база камер заметно хуже. В‑третьих, довел меня до белого каления перезагрузками. Кнопка Reset, перепрошивка, форматирование карты памяти, далее два-три нормальных включения — и опять бесконечные перезапуски. Что толку от хорошего качества видео, если ­гаджет попросту не успевает его записать и сохранить?

Artway MD‑102 откровенно примитивен во всем, не блеснул ни в одной дисциплине, и база камер у него странная. Зато дешев и обошелся без глюков.

Среди представителей среднего ценового диапазона развернулась жаркая борьба. Традиционно в дуэлях с радарами максимальную сумму метров (дистанция обнаружения радаров) набрал SilverStone F1. Преследователи Inspector и Sho-Me в трассовом режиме отстали от него ненамного. Однако их провалы в сигнатурном режиме удивили. Гаджеты не узнали «почерки» трех измерителей скорости и, как следствие, промолчали. В последнем тесте сигнатурных радар-детекторов (ЗР, № 9, 2017) представители этих фирм выступили лучше. Видимо, разработчики промахнулись с настройками. Ситуацию спасает «умный» сигнатурный режим, в котором аппараты высвечивают предупреждения и с названиями камер, и в обычном К‑диапазоне.

Любопытно, что Cenmax Alfa Signature, который выпускает та же фирма, что и Inspector Scat Se Signature, выступил местами лучше более дорогого Инспектора. Хотя и он на тесте сигнатурного режима провалился. Вывод: пока сигнатуры не стали идеальными, не стоит на них всецело полагаться.

Playme P550 Tetra не провалился ни в одной радарной дисциплине, но оставил впечатление прибора с «зажатой» чувствительностью. Скромная сумма метров тому подтверждение.

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По качеству съемки с десятиметровой отметки лучшим стал скромняга Cenmax с разрешением Full HD, а его более раскрученный аналог Inspector с Super HD заставил напрячь зрение больше остальных. Playme, Sho-Me и SilverStone закрепились на одном уровне — посередине. Ночная «отсечка» на восьми метрах подтвердила расстановку, вот только Sho-Me откатился ниже, в компанию к Инспектору.

В результате у модели SilverStone F1 оказывается лучшая радарная часть и превосходство над Ценмаксом по качеству GPS-базы (знает на один комплекс больше и умеет предупреждать о близко стоящих друг за другом камерах). Cenmax чуть лучше снимает и имеет более современный корпус. И цена у них одинаковая — почти самая низкая в группе! Смело рекомендую к покупке любой из них, но себе выбрал бы SilverStone F1: оба его преимущества — практического характера, а дизайн корпуса на потребительские свойства не влияет.

Наконец, дорогущий Neoline X-Cop 9700s. При такой высокой цене ждал от него чудес, но они не случились. Качество видео — на уровне вдвое более доступного прибора Cenmax. Радарная часть работает весьма посредственно, что, скорее всего, стало итогом заниженной чувствительности. И хорошей базой камер видеофиксации тут не отыграешься. Гаджет могу порекомендовать, только если вам важен бренд (Neoline известен качеством продукции) и вас заинтересовал необы­чный Г‑образный корпус с сенсорным дисплеем. Но на фоне соперников переплата, считаю, будет необоснованной.

Бюджетный сегмент Бюджетный сегмент Бюджетный сегмент Artway MD-102

Stealth MFU 680

Stonelock Phoeniх

Страна-производитель Китай

Цена* 6490 руб.

Процессор нет данных

Максимальное разрешение Full HD при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 5

Знание стационарных камер 37 из 40 (+ много ложных) Откровенно бюджетная модель, в которой радар-детектор и видеорегистратор «поженили» с минимальными затратами. Настраиваются они отдельными блоками клавиш, причем меню детектора донельзя примитивное. Каждый пешеходный переход с «лежачими полицейскими» прибор почему-то называет камерой контроля скорости. Гаджет предупреждает о приближении к населенным пунктам, причем голосит о превышении до его начала, пока ПДД еще разрешают ехать со скоростью 90 км/ч. А непосредственно в поселке он о превышении почему-то молчит. Смешная функция — объявление точного времени каждый час. По качеству съемки однозначно худший среди всех участников теста. «Фишка» — возможность установки на липкий коврик. Правда, непонятно, как при этом регистратор будет вести съемку. Страна-производитель Китай

Цена 8707 руб.

Процессор Ambarella A7LA50

Максимальное разрешение Super HD при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 1

Знание стационарных камер 36 из 40 Компании Stealth удалось сделать очень компактный гибрид с плоским рупором. Качеству видео и радарной части это не повредило, хотя и лучшим по этим параметрам прибор не стал. Меню логичное, на нажатия клавиш «бюджетник» реагирует без задержек. Разъем для провода питания расположен в кронштейне, так что отсоединять его каждый раз не нужно. Есть пара поводов для небольших придирок, от которых несложно избавиться при обновлении прошивки. Голосовое предупреждение о камерах очень тихое, его едва слышно даже при невысокой скорости и выключенной музыке, а «гейгер» радар-детектора лишен этого недостатка. Любопытный нюанс: в свежей модели изначально залита база камер годовой давности, так что обновление любого прибора перед началом использования обязательно. Страна-производитель Китай

Цена 8480 руб.

Процессор Ambarella A7LA50

Максимальное разрешение Super HD при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 2

Знание стационарных камер 32 из 40 Бренд Stonelock принадлежит компании Subini. Помня ее продукцию по прошлым тестам, многого я от прибора не ждал. Весомый плюс один — хорошее качество съемки, практически лучшее в тесте. Еще порадовало наличие двойного разъема прикуривателя: без розетки не останетесь. В остальном — сплошные провалы. Phoenix плохо отработал Оскон и не распознал лазерную Амату. База камер самая скудная. Крепление разболтано даже у нового гаджета, от частого использования фиксация станет только хуже. Ну и в качестве «вишенки» на этом невкусном торте — постоянные перезагрузки, от которых не спасает ни перепрошивка, ни кнопка Reset. Вывод: ­полагаться на Phoenix нельзя. Дисплею прибора Artway остро недостает яркости, а режим радар-детектора в правом нижнем углу невозможно разглядеть даже в упор.

Настройка допустимого превышения скорости имеет шаг 10 км/ч; самое удобное значение — 15 км/ч — выставить невозможно.

Об эргономике гибрида Stonelock Phoenix не думали: основные клавиши управления разместили справа, водитель их не видит.



Средний ценовой сегмент Средний ценовой сегмент Средний ценовой сегмент Cenmax Alfa Signature

Inspector Scat Se Signature

Playme P550 Tetra

Страна-производитель Южная Корея

Цена 9900 руб.

Процессор Ambarella A7A20 (Cortex A9)

Максимальное разрешение Full HD при 30 к/c

Количество ложных срабатываний 1

Знание стационарных камер 37 из 40 Cenmax — еще один бренд компании, представляющей на нашем рынке приборы под маркой Inspector. Так что Alfa Signature — абсолютно законная копия гибрида Cayman. Сигнатурными способностями устройство не блеснуло, а в К-диапазоне со всеми предложенными «дуэлями» справилось. Удивительно, но прибор почти по всем параметрам превзошел более дорогого собрата Inspector Scat Se Signature! Разве что чуть хуже отработал Оскон. Видео всегда пишется в разрешении Full HD, настройки позволяют менять только битрейт записи: 12, 15 или 18 Мбит/с. В целом удачная и качественная модель. И цена привлекательная. Страна-производитель Южная Корея

Цена 13 580 руб.

Процессор Ambarella A12LA35

Максимальное разрешение Super HD при 30 к/c

Количество ложных срабатываний 1

Знание стационарных камер 36 из 40 Распознавание сигнатур радаров срабатывало не так четко, как у некоторых конкурентов. Качество видео показалось отличным при просмотре роликов, однако чита­емость номерных знаков на стоп-кадрах далеко не лучшая. Пользоваться меню и всеми функциями прибора удобно, но дисплей безмерно перегружен информацией. К примеру, зачем-то продублированы данные о яркости и громкости. Частично гаджет реабилитируется классной задумкой — встроенной картографией, которая позволяет переключать чувствительность детектора не по порогам скорости, как у соперников, а на основании данных о том, где он сейчас находится, в городе или на трассе. А вот на полноценную навигацию силенок процессора уже не хватит. Страна-производитель Китай

Цена 13 990 руб.

Процессор Ambarella A12LA35

Максимальное разрешение Super HD при 30 к/c

Количество ложных срабатываний 1

Знание стационарных камер 37 из 40 Playme продемонстрировал хорошее качество съемки и знание стационарных камер. А вот в дуэлях с радарами дело пошло хуже. Сложилось впечатление, что разработчики «зажали» его чувствительность, потому и пострадала дальность оповещений. При этом на дорогах общего пользования гаджет отметился, как и все остальные достойные модели, лишь одним ложным срабатыванием в К-диапазоне. «Фишка» прибора — функция управления жестами. Конечно, не как в мультимедиасистеме «семерки» BMW, но работает неплохо. Взмах руки — и выключается сиюминутное звуковое оповещение. На следующее предупреждение режим тишины уже не распространяется. Как и большинство участников теста, Cenmax предоставляет большой перечень настроек, чтобы радар-детектор не раздражал лишними звуками.

Данные с загруженных карт подсказывают Инспектору текущее ограничение скорости постоянно, а не только перед камерами. Удобно, но индикация в правом верхнем углу слишком маленькая.

Датчик жестов расположен слева от дисплея. Устанавливая прибор, надо постараться, чтобы в поле его зрения не попадали ваши движения, связанные с управлением машиной, иначе взаимопонимания с ним не будет.



Средний ценовой сегмент Средний ценовой сегмент Дорогой сегмент Sho-Me Combo Slim Signature

SilverStone F1 Hybrid Evo S

Neoline X-Cop 9700s

Страна-производитель Южная Корея

Цена 9600 руб.

Процессор Ambarella A12LA35

Максимальное разрешение Super HD при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 1

Знание стационарных камер 36 из 40 Дизайн корпуса подсказывал, что Sho-Me и Inspector — близнецы-братья, хотя и от разных компаний. Так и вышло: устройства ноздря в ноздрю выступали в радарных тестах, проверках GPS-базы и качества съемки. У Sho-Me нет встроенных карт, но он и дешевле Инспектора на 4000 рублей. Дисплей Слима загружен в меньшей степени, чем у Ската, однако без эргономических просчетов не обошлось: для индикации в верхнем углу экрана текущей скорости разработчики выбрали белый цвет, который постоянно сливается с небом. Приятный бонус: в комплекте есть крепления двух типов на стекло (присоска и липучка) и два провода питания (в прикуриватель и для подключения к штатной проводке). Таким же ­набором располагает и Инспектор. Страна-производитель Южная Корея

Цена 9900 руб.

Процессор AIT 8328

Максимальное разрешение Super HD при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 1

Знание стационарных камер 38 из 40 Хвалить SilverStone F1 за работу радар-детектора стало хорошей традицией. С GPS-базой производителю удалось совершить маленькое чудо: в нее попала камера, установленная за полторы недели до обновления. Обычно на это требуется месяц-два. Результат — минимальное, но всё же превосходство над соперниками. Кроме того, гаджет умеет предупреждать о стоящих близко друг за другом комплексах. Использование вместо раскрученного процессора Ambarella альтернативного AIT, вопреки моим опасениям, не сказалось на качестве видео. Пнуть Hybrid Evo S можно разве что за архаичный корпус, но он на работу не влияет. Страна-производитель Южная Корея

Цена 19 490 руб.

Процессор Ambarella A7LA50

Максимальное разрешение Full HD при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 1

Знание стационарных камер 37 из 40 Даже если бы Neoline оказался существенно дешевле, радарная часть не позволила бы ему выйти в лидеры среднего ценового сегмента. Как и в случае с Playme, у прибора, скорее всего, занижена чувствительность. К качеству видео и GPS-базы претензий нет. Причем оповещения об объектах из GPS-базы проработаны лучше, чем у конкурентов. Как и SilverStone, гаджет предупреждает о последовательности камер видеофиксации. Информация подается на экран четко и в нужном объеме. Сенсорный дисплей хорош, равно как и нестандартный корпус. Плюс — карта на 32 Гб в комплекте. Но всё равно непонятно, чем обоснован космический ценник. Только у Sho-Me в меню есть пункт, ограничивающий объем памяти для «аварийных» файлов, которые пишутся по сигналу датчика удара. На выбор три опции: 25, 38 или 50% памяти SD-карты.

В правом нижнем углу — отлично видимая текущая скорость и четкий индикатор режима работы радар-детектора.

Тачскрину прибора Neoline немного не хватает яркости. Управление дополнительными функциями и меню интуитивно понятно — чувствуется, работали над эргономикой.



Фото: Константин Якубов и depositphotos.com