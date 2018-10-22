Герой этой истории стал участником ДТП со смертельным исходом. Все было против него: свидетели, экспертиза, следствие… Сидеть бы человеку не год и не два, если бы не отзывчивость случайного водителя и его видеорегистратор.

Рассказывает адвокат Сергей Джуринский:

Ко мне обратился мужчина, которого хотели привлечь к уголовной ответственности за аварию — в ней погиб человек. Михаил, работавший охранником, на своем авто возвращался после смены домой. Ехал не один, а вместе с напарником, который сидел пристегнутым на переднем пассажирском сиденье — все в соответствии с правилами. Михаил двигался по двухполосной дороге. Стоявший на встречной обочине грузовик МАЗ с полуприцепом начал поворачивать налево, перекрыв обе полосы. Михаил затормозил, но было поздно: машина влетела в заднюю ось полуприцепа. В результате столкновения напарник моего доверителя погиб на месте.

Типичное дело

В отношении Михаила возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все было достаточно печально: Михаилу светило до пяти лет лишения свободы.

Выводы автотехнической экспертизы были однозначными: мой клиент располагал технической возможностью избежать столкновения с грузовиком, применив экстренное торможение. Поэтому у следователя не было особых сомнений, что Михаил виновен.

Мы с подзащитным съездили на место аварии. Михаил показал, откуда ехал он, где стоял грузовик, как так получилось, что автомобиль угодил под грузовик. И тут мне пришла в голову идея, как можно помочь человеку. Шансов было крайне мало, но попытаться стоило.

Чудо с видеорегистратором

Мы дали объявление в местной газете и в интернете, что ищем очевидцев ДТП, которое произошло там-то и тогда-то. И произошло чудо — по-другому это не назвать. На наш призыв откликнулся человек, который в момент аварии ехал во встречном направлении, то есть со стороны грузовика. Мало того, что мужчина видел, как все произошло, так у него в машине еще и был установлен видеорегистратор. Он зафиксировал все события с расстояния в две или три шедшие впереди машины. Мы встретились, и водитель передал нам запись.

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После просмотра кадров с видеорегистратора у меня сразу возникли сомнения в достоверности выводов автотехнической экспертизы. Исходные данные, на которые опирались эксперты, не соответствовали действительности. При подготовке заключения за момент возникновения опасности принимался выезд грузовика на полосу движения моего подзащитного. Существенное значение имело то, сколько времени грузовик находился в той полосе, по которой следовал. Эти установочные данные были записаны со слов участников ДТП. По словам водителя МАЗа, он находился в своей полосе больше 10 секунд, что довольно много. Однако на записи видеорегистратора видно, что в действительности это длилось не больше полутора секунд.

На записи также отчетливо были видны номера машин, ехавших в попутном направлении. Мы установили их владельцев и опросили водителей — как адвокат я имею на это право. Очевидцы рассказали, что МАЗ совершил маневр стремительно, фактически с обочины выкатился на встречку и перекрыл все пути для его объезда. Избежать столкновения в таких условиях было действительно невозможно.

«Чуть невиновного не посадил...»

Мы отдали запись следователю. Он посмотрел ее и сказал: «Господи, чуть невиновного не посадил...» Тогда мы попросили его назначить дополнительную экспертизу с учетом новых обстоятельств. Кроме того, подали ходатайства о допросе владельца регистратора; о приобщении к материалам дела видеозаписи; установлении свидетелей ДТП, номера которых были видны на ней. После всего этого вектор обвинения изменился радикально. Обвинение было перепредъявлено: следователь вынес постановление, что обвинение предъявляется водителю МАЗа. Дело дошло до суда, и, если не ошибаюсь, он получил три года колонии.

Разбирая эту ситуацию, понимаешь: важно иметь в машине видеорегистратор. Это с одной стороны. А с другой, дело ведь не столько в нем, сколько в отзывчивости людей. Человек откликнулся на объявление о поиске очевидцев аварии, не поленился потратить время на общение с нами, на дачу показаний следователям. Он фактически спас невиновного человека от тюрьмы. Такие случаи нечасто, но, как видите, бывают.

Имейте в виду

Проще подстраховаться и купить видеорегистратор: потом, в случае проблем, не придется разыскивать очевидцев. Если вы стали участником аварии, запишите контакты очевидцев. Тем более что правила даже обязывают вас это сделать (Пункт 2.6 ПДД «Порядок действий при ДТП»). Храните запись важного момента на нескольких носителях. Разное случается: в ходе расследования она может «потеряться» или «испортиться». Многие считают, что соцсети — зло, однако в ситуации с ДТП по ним порой можно быстро найти свидетелей.