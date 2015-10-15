Случайный выезд на встречку: как я сохранил права

Представьте: после работы вы спешите домой, а впереди ремонт дороги и адская пробка. На свой страх и риск пытаетесь объехать ее по встречке…

Да, глупейший, да, опасный поступок. Риск героя публикации не оправдался — его остановили инспекторы ГИБДД. ЗР разобрался, можно ли сохранить права в этой казалось бы безвыходной ситуации (выезд-то на встречку не первый был). Оказалось, что можно, но есть тонкости.

«За рулем» ни в коем случае не оправдывает поступок, но обращает внимание на технологию поведения в суде — до сих пор же порой случаются истории необоснованных обвинений по выезду на встречку.

Рассказывает адвокат Евгений Шмелев:

Дело было в феврале на трассе Нижний Новгород — Саратов. Мой клиент Дмитрий работал водителем и возвращался со смены домой. Проезжая участок между Нижним Новгородом и Арзамасом, он увидел, что впереди ведутся ремонтные работы, из-за чего на дороге образовался затор. Разметки не было, однако имелся постоянный знак «Обгон запрещен». Мой доверитель решил объехать пробку по встречке, но встретился с экипажем ГИБДД. Из беседы с полицейскими Дмитрий узнал, что в сентябре 2017 года уже был признан виновным по части 4 ст. 1215 (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), и теперь за повторное нарушение его могут лишить прав по ч. 5 ст. 1215 КоАП РФ.

Исчезнувшее СМС

Я вступил в дело и начал изучать документы. В июне 2017 года Дмитрия действительно останавливали инспекторы ГИБДД за аналогичное нарушение, причем на этой же трассе. Тогда в протоколе он указал свой номер телефона, на который ему должно было прийти СМС-уведомление о дате судебного заседания. Не знаю, по какой причине, но сообщение Дмитрию так и не пришло, а повесткой его в суд не вызывали — есть же СМС. Любопытно, что в материалах дела имеется отчет, что сообщение моему доверителю было направлено. У сотового оператора на этот счет оказалось иное мнение: согласно детализации, уведомления от суда не поступало, хотя другие СМС в тот день Дмитрию приходили. Тем не менее первый процесс происходил без участия моего доверителя, и он не знал, что ему был назначен административный штраф 5 тысяч рублей. При этом по базе ГИБДД Дмитрий проходил как привлеченный к ответственности.

Постановление суда вступило в силу в сентябре 2017 года. Его копию направили Дмитрию по почте. И тут обнаружился еще один интересный момент: судья при отправке указала неверный адрес. Город и улица были взяты из фактического адреса проживания Дмитрия, а дом и квартира — из адреса его регистрации. Поначалу я подумал, что надо отдать должное помощникам судьи. Но нет — ошибка была допущена еще в постановлении ею самой. И раз копию документа мой подзащитный не получал, то и своевременно обжаловать решение суда не смог.

Важная ошибка

Мы подали жалобы в порядке надзора в Нижегородский областной суд и даже в Верховный суд РФ. Однако при всей очевидности нарушений, допущенных в ходе процесса, решение суда осталось в силе. Областной суд признал, что мой доверитель действительно не был проинформирован о дате заседания по ошибке. Однако на момент рассмотрения дела судья этого знать не могла и посчитала, что Дмитрий просто не явился на заседание. В то же время по существу дело было рассмотрено верно — речь об отмене решения идти не может.

Теперь что касается направления постановления суда не на тот адрес. Согласно КоАП РФ, после того, как вы получили копию постановления суда, у вас есть десять дней на обжалование, далее оно вступает в законную силу. Из-за судебной ошибки мой клиент получил копию постановления мирового судьи на руки лишь в марте 2018, то есть после (это важно!) составления в отношении него протокола по ч. 5 ст. 1215 КоАП РФ. А данное постановление вступило в силу лишь 20 марта 2018 года. Таким образом, в феврале 2018 года, когда Дмитрия остановили инспекторы, он не мог совершить выезд на встречку повторно — решение по первому делу в силу тогда еще не вступило.

Стопка штрафов

Судебное заседание по второму нарушению состоялось в Первомайском районном суде в июле. Мы с подзащитным избрали такую позицию: вину признаем, раскаиваемся и просим о переквалификации действий, чтобы уйти на штраф 5 тыс. рублей. По нашей просьбе суд истребовал у мирового судьи копию августовского постановления с отметкой о вступлении в силу от марта 2018 года. В сопроводительном письме судья также дополнительно указала, что изначально в ГИБДД ею была направлена копия постановления с ошибочно указанной датой вступления в силу и расписала, почему так произошло. Казалось бы, все очевидно, однако нам отказывают в переквалификации. Признаться, я иногда поражаюсь таким, мягко сказать, нелогичным решениям. Судья, рассматривавший наше дело, ссылается на постановление с сентябрьской отметкой вступления в силу. И это при том, что по его же запросу коллега в письме пояснил, что произошла ошибка.

Тогда мы подали жалобу в Нижегородский областной суд, который с нашими доводами согласился и переквалифицировал действия моего клиента с ч. 5 на ч. 4 ст. 1215 КоАП РФ. Ему было назначено наказание в виде лишения прав сроком на четыре месяца вместо одного года. Почему все-таки лишение? Дело в том, что у моего клиента имелась целая стопка неоплаченных штрафов за превышение скорости. Думаю, что если бы это было единичное привлечение к ответственности, Дмитрию назначили бы наказание в виде штрафа 5 тысяч рублей.











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