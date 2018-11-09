Пешеходы-самоубийцы: что с ними делать?

Кто отправляет пешеходов на тот свет? Зачастую это — добровольное решение…

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«Этот свет — зеленый. Тот свет — красный…»

Тем, кому подобный юмор кажется черным, напомню: в прошлом году на наших дорогах произошло 53 тысячи ДТП с участием пешеходов. На этом фоне становится понятным другой «черный» афоризм: «Если вы не пользуетесь подземным переходом, то вас переместят под землю принудительно»…

Конечно, современный российский водитель не очень любит пешеходов. Можно даже сказать, что совсем не любит. И это вполне объяснимо: ведь у нас для человека за рулем стало платным практически всё — от езды до стоянки. Прибавьте к этому всяческие осаги, каски, платоны, видеокамеры, «письма счастья» и т.п. А вот кто припомнит, как, когда и за что наказывали пешехода?

Наши дороги далеки от совершенства — спору нет. Однако для пешеходов делается многое. Чего стоят одни только наземные переходы, перед которыми водителей приучили-таки останавливаться, чтобы беспрекословно пропускать вяло бредущих куда-то братьев по разуму. Еще пару десятков лет такое поведение на наших дорогах трудно было представить, однако же — вот, действует по всей стране! А в той же столице для пешеходов обустроили широченные тротуары, добавили к уже имеющимся подземным и надземным переходам сотни зебр с шагающими светодиодными человечками, понастроили островков безопасности — в общем, ходи и радуйся! И просьба (даже не требование!) к пешеходу одна: не борзей, друг!

Но современный пешеход ничего не видит и не слышит. Уши заняты смартфоном или наушниками, голова прикрыта низко надвинутым капюшоном, рука сжимает бумажный стакан из «Макдоналдса». К этому набору нередко добавляется коляска с дитем — причем некоторые любят выкатывать коляску на проезжую часть в качестве своеобразного тарана. Кто-то умудрился вбить им в голову, что водитель — это некое подобие крепостного или темнокожего дяди Тома, который обязан услужливо сгибаться, пропуская Хозяина.

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Необычное явление, честно говоря. Куда подевался элементарный инстинкт самосохранения, веками заставлявший неандертальцев озираться по сторонам, уступая дорогу всяческим мамонтам и саблезубым тиграм? Неужели непонятно, что у человека в схватке с несущейся на него стальной громадиной шансов на выживание, мягко говоря, маловато? А когда на улице темно и холодно, под ногами и шинами скользко, а стекла и фары залеплены смесью грязи, снега и реагентов, то даже хороший водитель не всегда способен среагировать на возникающий перед ним темный силуэт, шагающий из ниоткуда в никуда. А много ли на сегодняшних дорогах действительно хороших водителей?

Как ни странно, но забота о пешеходах обернулась обратной, непонятной стороной. Поколения ушедших времен, не знавшие светодиодных человечков, «лежачих полицейских» и привилегии на зебрах, прекрасно понимали: на проезжей части истинным хозяином является автомобиль — большой, железный и опасный. А потому пешеход просто обязан быть перестраховщиком, просчитывающим партию на несколько ходов вперед. Иначе ему не выжить.

Есть ли хоть какие-то обязанности у современного пешехода, для которого всё вокруг бесплатно и который убежден, что «всегда прав»? На мой взгляд — нет! Конечно, в ПДД что-то написано, но знать это, опять-таки, обязаны только водители. Пешеход же априори неподсуден.

Что делать? Одиозный мистер Джереми Кларксон, бывший ведущий Top Gear, призывал не церемониться:

«Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз не платят дорожный налог, то не имеют права болтаться там, что им не принадлежит».

Нет, давить нехорошо… На форумах часто предлагают другое — перевоспитывать гигантскими штрафами. Способ безотказный и действенный, но сегодня, на мой взгляд, нереальный. Да, при советской власти пешеходов время от времени штрафовали на рубль, но нынче для этого потребуются видеосвидетельства и прочие плоды псевдодемократии. И ни один полицейский связываться с этим не станет — если только не получит какое-то жесткое указание свыше.

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Либералы, конечно же, предложат воспитывать участников движения. Ну да, ну да: веселые занятия в детских садах, уроки в школах… Смущает только одно: все эти пешеходы в надвинутых на нос капюшонах когда-то уже получали подобное образование… Не подействовало.

Единственный, на мой взгляд, реальный способ, приемлемый для нашей страны, — это дальнейшее построение всевозможных барьеров, мешающих одному участнику дорожного движения расстаться с жизнью под колесами другого участника. В основном речь о высоких оградах вдоль проезжих частей, через которые тяжеловато перелезать (а с колясками и вовсе невозможно). Иными словами, не надо провоцировать нарушение закона.

Еще я бы запретил нерегулируемые пешеходные переходы на широченных дорогах типа столичного Ленинского проспекта. Да, город строится для людей, а не для автомобилей, но покуда существуют улицы и проспекты, то не нужно превращать их в разновидность тротуаров. И не надо пускать на них пешеходов.

На трамвайных остановках, расположенных в середине дороги, я бы постарался пресечь любые «гонки на выживание». Вот трамвай останавливается, вот попутный транспорт лениво притормаживает (или проскакивает!), вот трамвай уже открыл двери — и вот пенсионеры с тротуара начинают виноватый бег трусцой через дорогу — вдруг уедет? Правда, на некоторых современных вагонах сзади при остановке загорается некий красный сигнал, но он воспринимается скорее как элемент дизайна, чем как красный свет светофора. Надо оборудовать подобным сигналом все трамваи без исключения и узаконить это в ПДД.

Всех, у кого есть конструктивные соображения и предложения, приглашаю высказаться.