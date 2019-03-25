Правозащитникам не понравились новые дорожные знаки: они неразличимы!

Совет по правам человека выступил против появления на российских дорогах уменьшенных знаков.

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Ситуация вокруг нового ГОСТа, который сделает легитимными уменьшенные знаки по всей России, начинает накаляться. Несмотря на то что эксперимент, который проводился в нескольких городах России (Москва, Санкт-Петербург, Владимир и другие), признан успешным, в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России выступили против таких знаков.

Проверить новые знаки, которые бы не портили архитектурный облик городов, и подготовить соответствующий стандарт поручил вице-премьер Максим Акимов в ноябре прошлого года. Сейчас действует временный предварительный стандарт, делающий уменьшенные знаки легитимными.

В СПЧ ознакомились со статистикой ДТП, которые произошли в Москве, в местах, где установлены уменьшенные знаки (Балчуг, Большая Никитская и Мясницкая улицы, а также Никитский переулок). По данным ГИБДД, до установки новых знаков там не было аварий, а с февраля 2017 года по апрель 2018 года произошло семь наездов на пешеходов, двое из которых погибли. Любопытно, что именно эти данные приводили в суде сотрудники Госавтоинспекции, когда требовали признать ЦОДД виновным в установке уменьшенных знаков без согласования. Мировой суд встал на сторону ГИБДД, но ЦОДД пообещал обжаловать решение о штрафе в 200 тыс. руб.

Ссылаются в Совете и на коррупционную составляющую: по мнению СПЧ, в новом ГОСТе могут быть заинтересованы компании-производители дорожных знаков.

«По мнению правозащитников, инициатива по применению дорожных знаков уменьшенного типоразмера противоречит базовым установкам Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы. Кроме того, данная инициатива вызвала широкий негативный резонанс в средствах массовой информации, вплоть до заявлений в лоббировании личных финансовых интересов», — говорится в обращении к Дмитрию Медведеву.

В своем обращении СПЧ просит отменить поручение Акимова и не вводить новый ГОСТ в действие.

Но Москва, которая активно лоббировала введение уменьшенных и совмещенных дорожных знаков, сдаваться без боя не собирается. Мэр столицы Сергей Собянин направил письмо вице-премьеру Виталию Мутко (курирует нацпроект «Жилье и городская среда»), пишет «КоммерсантЪ». Собянин считает, что уменьшенные знаки «улучшили восприятие», а также, что их появление позволит сэкономить бюджетные средства: знаки станут меньше, уменьшится и их количество, значит денег выделять можно меньше. Мэр Москвы просит Мутко поручить Росстандарту изменить ГОСТ до 1 мая этого года.

В ГИБДД России говорят о том, что никогда не выступали категорически против уменьшенных знаков, призывая лишь использовать их разумно и рационально. Удивились позиции СПЧ и в Росстандарте. Ведомство заявило, что с момента начала эксперимента уровень безопасности движения не изменился, а качество городской среды улучшилось. В Росстандарте говорят, что новый ГОСТ не предусматривает повсеместной установки уменьшенных знаков.

В правительстве пока с окончательным решением не спешат.

Москва также хочет опробовать новый вид круговых развязок, который получил название «турбоперекресток».

Именно по инициативе СПЧ в городах появятся районы с ограничением для въезда неэкологичного транспорта.

Фото: официальный портал Правительства Москвы

Видео: YouTube