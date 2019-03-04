В России введут новый штраф для водителей

В Москве и Санкт-Петербурге вводятся особые зоны, куда будет запрещен въезд автомобилям, чей выхлоп не соответствует определенному экологическому классу.

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Министерство транспорта разработало по поручению правительства России документ, вводящий некоторые ограничения на въезд автомобилей в особые экологические зоны. Для нарушителей будет предусмотрен штраф.

Учитывая средний возраст автопарка страны, который составляет около 12,5 лет, новые ограничения коснутся многих автовладельцев. Таким образом, они не смогут въезжать в новые экологические зоны Москвы и Санкт Петербурга, создаваемые по рекомендации президентского Совета по правам человека.

Для автомобилей, чей экологический класс неизвестен, Минтранс предлагает ввести упрощенный порядок оформления соответствующих документов.

В данный момент законопроект проходит стадию согласования с МВД, Минпромторгом и Минприроды, а также с администрациями Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ». Определять особые экологические зоны будут чиновники мэрий этих двух городов.

«Вопрос по вводу ограничений автомобилей по экоклассу — сложный, требующий внимательного изучения. На первом этапе должны рассматриваться ограничения, прежде всего, для движения грузового транспорта и автобусов, особенно в жилых районах и природоохранных зонах», — рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Не спешат с оценкой нововведения и в мэрии Санкт-Петербурга, описывая его общими фразами.

«Нужно провести дополнительные исследования на предмет установления оптимальных территориальных границ пилотной зоны. Пока нет никаких конкретных действий, мы ждем инструкций из Москвы. Это очень сложная история, много подводных камней, много всего нужно еще сделать», — высказались в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В октябре этого года, в связи с введением особых экологических зон в мегаполисах, в КоАП должны быть внесены изменения, которые скорректируют штраф за въезд на «грязном» автомобиле на «чистые» земли. Сегодня он составляет 500 рублей. Знак «Экологически чистая зона» был введен еще в июле прошлого года. На нем цифрой указывается экологический класс автомобилей, которым разрешен въезд на территорию за знаком. Например, цифра 3 означает, что проезжать дальше могут машины класса Евро-3 и выше. Следить за порядком проезда планируется при помощи видеокамер.

Указывать экологический класс транспортных средств в ПТС начали в России в 2008 году. То есть, треть автомобилей (около 20 млн транспортных средств) не имеют отметки об экологическом классе. Чтобы исправить ситуацию, Минпромторг разработает новый упрощенный порядок присвоения экологического класса, и тогда видеокамеры смогут в автоматическом режиме штрафовать все грязные автомобили, въезжающие в экологически чистые зоны. Независимые эксперты опасаются, что другим вариантом развития событий может стать автоматическое присвоение класса Евро-0 всем автомобилям без отметки об экологическом классе.

С другими законодательными инициативами можно ознакомиться здесь.

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