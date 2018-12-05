Москва запретит въезд в город старым автомобилям

Столичный градоначальник Сергей Собянин поддержал предложение Совета по правам человека при президенте России ввести ограничения для неэкологичных автомобилей.

Мэр города с самым крупным автопарком в стране дал соответствующее поручение для проработки данного вопроса своему заместителю и руководителю департамента транспорта Максиму Ликсутову.

СПЧ предлагает ввести ограничения для транспортных средств, чьи двигатели соответствуют экологическим нормам от Евро-0 до Евро-3.

Правительство Москвы в настоящее время уже принят ряд правовых актов, ограничивающих использование старых легковых и грузовых автомобилей.

«Таким образом, правительство Москвы поддерживает вашу инициативу, готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации, и благодарит Вас за неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии, в том числе в городе Москве. Со стороны правительства Москвы ответственным лицом за проработку данного вопроса является заместитель мэра Москвы в вравительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутов», — говорится в письме Сергея Собянина, которое он направил в СПЧ.

Право ограничивать движение неэкологичного транспорта региональные власти получили после принятия закона «О дорожном движении» и появлении соответствующих знаков в ПДД. Но пока ни один регион не ввел такие ограничения. Вероятнее всего, как и в случае с платными парковками, столица России станет первой, где появятся районы, куда будет закрыт въезд неэкологичному транспорту.

Эксперты говорят, что вероятнее всего, транспортным средствам Евро-0 и Евро-1 будет закрыт въезд в пределы МКАД, машина, соответствующие стандартам Евро-2 и Евро-3 смогут доехать до Третьего транспорта кольца, а в центр будет разрешено въезжать машинам экологического класса не ниже Евро-4. Кроме того, появятся точечные районы, например, вблизи парков, куда можно будет въехать только на экологичном автомобиле. Исключения будут сделаны лишь для спецтранспорта, техники оперативных служб и машин, имеющих спецпропуска. Вероятнее всего, ограничения для неэкологичного транспорта в Москве будут введены в следующем году. Следом за Москвой подобные ограничения появятся и в других регионах России.

В конце прошлого года Москва серьезно увеличила цены на платную парковку на некоторых улицах в центре города.

Правительство готовит и другой неприятный сюрприз: снижение ненаказуемого порога превышения скорости с +20 до +10 км/ч.

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