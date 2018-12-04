В Москве вырастут тарифы на 5% парковочных мест

Обновленные тарифы на парковку в столице введут с 15 декабря.

Столичный Департамент транспорта, исходя из загруженности улиц, разработал новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы. Изменения коснутся улиц внутри Садового кольца и еще нескольких в пределах ТТК, и начнут действовать с 15 декабря.

Между Садовым и Бульварным кольцами стоимость парковки составит 80 рублей в час, а на самых загруженных улицах Садового кольца вводится дифференцированный тариф — 50 рублей за первые 30 минут, потом 150 рублей в час.

Внутри Бульварного кольца тарифы поднимут до 100 и 200 рублей в час, но только с 8:00 до 21:00, ночью он остается прежним.

На улицах возле «Москвы-Сити», Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровке, Неглинной и Романовом переулке введут максимальный тариф — 380 рублей. Кроме того, на этих улицах парковка в воскресенье станет платной, сообщает ТАСС.

Между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также за ТТК стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится.

На улицах Садовнической, Чаянова, Сергея Радонежского, в Богословском, Приютинском переулках появится 76 парковочных мест, доступных только для резидентов. Из-за загруженности центра местным жителям порой бывает негде припарковаться, и, исходя из их многочисленных просьб, власти пошли им навстречу.

Как пояснили в ведомстве, тарифы были вынуждены скорректировать, исходя опять же из просьб местных жителей и исследований экспертов.

Между тем глава столичного Дептранса Максим Ликсутов не далее как в августе текущего года в передаче Сергея Доренко заявлял, что предпосылок к пересмотрю тарифов на платную парковку нет. И даже привел статистику: в городе около 85% парковочных мест заняты, 15% свободны, то есть как таковой проблемы нет.

В мобильном приложении «Парковки Москвы» с апреля 2019 года водители смогут исправлять ошибки, допущенные при оплате. Главное сделать это до конца текущего дня.



Для вынесения постановлений о штрафах требуется больше доказательств, решили в ГИБДД и начали расширять доказательную базу.



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС