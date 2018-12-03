ГИБДД: для вынесения штрафов с камер требуется больше доказательств

Ошибочные штрафы составляют менее процента от общей массы, но каждая такая ошибка вызывает негодование общественности. Поэтому начальник ГИБДД Михаил Черников поручил изучить, что нужно сделать, чтобы свести их количество к минимуму.
После проделанной работы пришли к выводу, что доказательная база должна быть шире. 80% штрафов выносят видеокамеры, а требования к постановлениям описаны в ГОСТе: при фиксации скорости должно быть не менее двух фотографий с интервалом не менее 0,1 секунды, а также крупная фотография распознанного номера. При фиксации авто, припаркованного под знаком «Стоянка запрещена», должно быть два фото, сделанных с интервалом не менее пяти минут; в зоне, где запрещена остановка, — также две фотографии с интервалом не менее пяти секунд.
Новые требования только разрабатываются, конкретного документа еще нет, но уже понятно, что лучше хранить не две, а более фотографий, и лучше цветные, а в идеале — иметь не фото, а видеозаписи. Видео помогло бы снять больше половины спорных ситуаций, но и сделало бы систему дороже, ведь данные нужно еще где-то хранить. Инвестиции в системы хранения видео оцениваются в 20 млрд рублей.
Доказательную базу уже начали расширять. Так, если проверять штрафы на сайте ГИБДД, то с подмосковных камер иногда приходит по 6–9 фотографий одного нарушения, сообщает «Коммерсантъ». ЦОДД Москвы недавно начал хранить видеоролики для некоторых видов нарушений — например, при пересечении стоп-линии без остановки. Но предоставят видеозапись лишь при обжаловании штрафа в ГИБДД.
Законодательную базу можно расширить лишь при условии внедрения единого программного обеспечения для центров автоматической фиксации административных правонарушений — структур внутри региональных УГИБДД. Есть информация, что МВД собирается применять единый «федеральный софт» на базе столичного, но конкретные сроки пока не известны.
- Наказание за оставление места ДТП предложили смягчить — вместо безальтернативного лишения прав предлагается ввести альтернативу в виде 5000 рублей штрафа. При этом важно учитывать все обстоятельства аварии.
- Совсем скоро примут закон, дающий право на оплату штрафа со скидкой, если произошла просрочка при получении извещения по вине почты.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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