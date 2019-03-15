Не тот размер: московский ЦОДД оштрафовали за новые знаки

Установка уменьшенных знаков привела к спору между Госавтоинспекцией и столичным Центром организации дорожного движения.

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Эксперимент по установке знаков уменьшенного размера проводится в Москве с 2017 года, когда Росстандарт ввел в действие Предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающих установку уменьшенных знаков в городах в пилотном режиме.

В Москве уменьшенные знаки появились в центре города и там, где было их нагромождение, портящее облик города и порой вводящее водителей в заблуждение. Чаще всего уменьшают знаки, обозначающие парковки, но встречаются и другие. Например «Пешеходный переход» и «Уступи дорогу».

Именно установка последних и стала предметом претензий со стороны столичной ГИБДД. Которая подала в суд, требуя оштрафовать ЦОДД за несогласованную установку уменьшенных до 500х500 мм знаков «Пешеходный переход» и «Уступи дорогу» на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы.

В ГИБДД посчитали установку таких знаков противоречащей действующим ГОСТам и увидели в этом нарушение, наказание за которое предусмотрено ст. 12.34 КоАП («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог»). В итоге, как пишет «КоммерсантЪ», ведомство направило дело в суд.

В мировом суде инспекторы ДПС заявили о том, что предупреждали столичный ЦОДД о том, что ПНСТ носит рекомендательный характер, а также о недопустимости уменьшения некоторых знаков, включая «Пешеходный переход» и «Уступи дорогу». В качестве доказательства они привели статистику по другим улицам (Балчуг, Большая Никитская, Мясницкая и Никитский пер.), где до установки новых знаков не было аварий. А с февраля 2017-го по апрель 2018-го года произошло семь наездов на пешеходов, двое из которых погибли. Причем новые знаки были установлены без согласования с ГИБДД

В ЦОДД настаивают, что ПНСТ позволяет городским властям менять знаки без согласования с ГИБДД, а применять уменьшенные знаки можно наравне с обычными, которые описаны в действующих ГОСТах.

Но мировую судью доводы представителей ЦОДД и его свидетелей не убедили. В результате Центр организации дорожного движения был оштрафован на 200 тыс. руб. В самом ведомстве уверены в своей правоте и ссылаются на международный опыт. Постановление о штрафе в ЦОДД обещают обжаловать.

Любопытно, что по данным баз судебных дел в 2016–2017 годах ЦОДД был оштрафован по различным административным делам почти на 6 млн руб. Чаще всего именно по ст. 12.34 КоАП России. Но ведомство успешно опротестовывало большинство наложенных штрафов.

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Фото: Антон Белицкий/ТАСС