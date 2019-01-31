В России появятся турбоперекрестки. Что это такое и как по ним ездить

На российских дорогах может появиться новый тип круговых развязок. Эксперимент традиционно проводится в Москве.

Москва хочет уменьшить количество аварий и ускорить движение на круговых перекрестках. Для этого в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) придумали «турбоперекресток».

«Круг на дороге всегда челлендж — слишком много перестроений. Делаем пилот „турбоперекрестка“ на пересечении Чертановской и Красного Маяка. Нарисуем коридоры по принципу „кому направо, перестраиваться не должен“. Будет меньше конфликтных точек, все должно поехать на 20–30% быстрее», — говорится в официальном твиттере ЦОДД Москвы.

На такой развязке водители будут совершать меньше маневров, так как станут двигаться по оптимальной траектории. То есть тем, кому нужно направо, не придется лишний раз въезжать на сам круг, что сэкономит нервы и снизит возможность аварии.

На перекрестке появятся новые дорожные знаки и информационные таблички, которых нет в ПДД или ГОСТах (по крайней мере пока)

О начале эксперимента водителей проинформируют с помощью информационных щитов. Не исключено, что после итогов эксперимента (за перекрестком постоянно будут следить камеры) такой принцип распространится и на другие круговые развязки — сначала в Москве, а затем и в других регионах.

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Фото: Twitter / ЦОДД Москвы, lilvejournal.com / Александр Мухортиков

Видео: YouTube