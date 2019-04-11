Водителям разрешат ездить быстрее. Но не везде

Повышение скоростного лимита должно улучшить транспортную конкуренцию, считают в Госдуме.

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Депутаты Госдумы выступают за повышение скоростных лимитов на ряде автодорог. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в ходе думских слушаний. По его мнению, необходимо повысить скоростной режим в зависимости от категорийности дорог.

«Вы все прекрасно знаете, мне не надо рассказывать, когда едешь по Новорижскому шоссе — 110 км/ч, едешь по Минскому шоссе вплоть до Беларуси — 90 км/ч, приезжаешь в Беларусь — 120 км/ч», — привел пример депутат.

Вячеслав Лысаков заявил, что, по научным данным, в случае увеличения скоростного режима никакой корреляции с аварийностью нет. По его мнению, необходимо привести организацию дорожного движения в соответствии с европейской или общемировой практикой.

Его поддержал и председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, в первую очередь необходимо привести в нормативное состояние федеральные и региональные дороги, а также увеличить максимально разрешенный скоростной режим.

«Нам надо забыть о скоростном режиме 70-х годов, где максимальная скорость была 90 км/ч и были не дороги, а „направления“. На дорогах I и II категорий, в поселках можно оставить ту скорость, которая есть, но в целом скорость 90 км/ч должна уйти в историю», — заявил Евгений Москвичев. Он считает, что рост скоростного режима повысит конкурентность России в транспортных перевозках. По его словам, в сутки российский водитель, доставляющий грузы, может проехать 500–600 километров, в то время как его европейские коллеги успевают проехать 1100–1500. Москвичев утверждает, что уже к 2024 году все российские автодороги будут приведены в нормативное состояние.

Сегодня в России на большинстве загородных трасс действует ограничение в 90 км/ч, хотя есть ряд магистралей, где максимальная скорость равна 110 км/ч.

ГИБДД хочет увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч в 6 раз — до 3000 руб.

А вот американские исследователи считают, что увеличение скорости напрямую влияет на смертность в ДТП.

Фото: ГК «Автодор»