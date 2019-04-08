В принципе, это и так понятно, но специалисты подкрепили очевидное статистическими данными дорожно-транспортных происшествий.

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Данные по дорожно-транспортным происшествиям в США с 1993 по 2017 годы проанализировали в американском страховом институте дорожной безопасности (IIHS). Исследователи пришли к выводу, что увеличение максимально разрешенной скорости на дорогах страны в течение двух десятилетий стоило 37 тысяч жизней. В том числе более 1,9 тыс. только в 2017 году!

«Около 10 тысяч человек в год умирают в авариях, связанных со скоростью», — говорит президент IIHS Дэвид Харки. Эти потери можно сократить с помощью разумных ограничений скорости на дорогах.

Максимальные ограничения устанавливаются штатами, и они увеличиваются с середины 1990-х годов. Сторонники увеличения разрешенной скорости часто утверждают, что это лишь приводит закон в соответствие с реальностью, поскольку большинство водителей и так превышают лимит. Однако, как только увеличивается предел, водители позволяют себе ехать еще быстрее — и так до бесконечности.

Сегодня шесть штатов имеют ограничения в 80 миль в час (128 км/ч), а водители в Техасе могут легально ездить на некоторых магистралях и со скоростью 85 миль в час (137 км/ч).

В исследовании проанализировано влияние изменений в максимальном объявленном ограничении скорости в каждом штате с 1993 по 2017 год и рассчитано влияние увеличения ограничения скорости. Вышло, что увеличение максимальной скорости на 5 миль в час (8 км/ч) ведет к 8%-ному увеличению смертности на автомагистралях и к 3%-ному — на других дорогах. В целом, за 25-летний период исследования увеличение скоростного лимита вылилось в «прибавку» 36 760 смертельных случаев: 13 638 на автомагистралях между штатами и автострадами и 23 122 — на других дорогах.

Из 37 133 человек, погибших на дорогах США в 2017 году, 1934 человека, или 5%, были бы живы, если бы ограничения скорости не менялись с 1993 года.

Движение со скоростью 70 миль в час (112 км/ч) вместо 65 (104 км/ч) экономит водителю в лучшем случае 6,5 минут в 100-мильной поездке (161 км). Стоит ли такая «экономия» человеческих жизней, задаются вопросом исследователи.

Они требуют, чтобы законодатели штатов прислушались к голосу разума и поняли, что увеличение скоростного лимита — прямой путь к росту смертности на дорогах.