Водители хотят, чтобы к нарушителям ПДД относились жестче. Итоги опроса

Подведены итоги исследования, посвященного мерам ответственности водителей, которые нарушают правила дорожного движения. 57% респондентов считают, что эти меры нужно сделать более жесткими.

В опросе «Оценка готовности граждан к усилению ответственности за нарушение ПДД», который проводили эксперты Общероссийского народного фронта в мобильном приложении «Народный контроль», приняли участие 3289 человек, и почти 80% из них сами являются водителями.

61% опрошенных считают, что для снижения числа аварий нужна систематическая работа, это целый комплекс мероприятий, а 29% даже требуют, чтобы меры были приняты срочно, и называют ситуацию на российских дорогах катастрофической. Поскольку одним из самых «доходчивых» наказаний для нарушителей являются штрафы, за их повышение проголосовали 38% респондентов.

37% проголосовали за задержание, арест или конфискацию транспорта у злостных нарушителей и рецидивистов. Увеличение срока изъятия водительских прав и расширение списка нарушений, за которые они изымаются, считают эффективными мерами 29% и 27% опрошенных соответственно.

За увеличение числа камер фото- и видеофиксации высказались лишь 21% респондентов. Еще 67% полагают, что такой техники должно стать больше, но с условием — камеры нужно ставить там, где они действительно будут предотвращать ДТП, а не просто «собирать деньги».

Категорически не приемлют сами же водители управление автомобилем в алкогольном или наркотическом опьянении. 80% респондентов считают, что за это в первую очередь нужно ужесточать ответственность. 63% отметили, что строже нужно наказывать за лихачество и агрессивное вождение, по 26% распределились голоса за езду по обочине и отказ уступить дорогу экстренным службам. 16% граждан хотели бы усилить наказание за отказ уступить дорогу пешеходу на оборудованном переходе и 11% — за перевозку детей без специальных кресел.

В Германии провели серию опросов водителей, чтобы понять, какие претензии накопились у них к властям и как они в целом оценивают порядок на дорогах.

В ходе другого исследования выяснилось, что самые агрессивные водители живут в Челябинске.

Между прочим, в том же Челябинске живут и самые человечные инспекторы ДПС! Челябинск — город контрастов.

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