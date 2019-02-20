История о том, как гаишник собаку через дорогу переводил

Оказывается, и так бывает. И это, пожалуй, лучший автосюжет на текущей неделе.

Запись с видеорегистратора разместил на своей страничке в Твиттере челябинец Андрей, сопроводив словами: «Челябинск не так уж и суров». Но, думается, дело тут вообще не в городе и не в сотруднике ДПС, а в том, что нам напомнили — все мы жители одной планеты и должны по возможности помогать друг другу. Пример такого человеческого отношения как раз и продемонстрировал этот неравнодушный служивый.

Мы публикуем много различных видеосюжетов, но по-настоящему добрых и вызывающих радостные эмоции среди них мало. Просто таких случаев вообще происходит не так уж много, а может, люди предпочитают их не замечать. Поэтому говорим спасибо не только этому инспектору, но и автору видео, который многих (надеемся) заставил улыбнуться.

Бурю эмоций вызвал в свое время сюжет про дворняжек из Ачинска, которые, похоже, знают правила дорожного движения.

Утки с утятами на пешеходном переходе вообще обычное дело: одна из таких процессий также попала в объектив видеорегистратора.

Видео:YouTube