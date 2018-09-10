Даже собаки ждут зеленого! В отличие от некоторых двуногих

Забавный ролик разместили пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «Ачинск автоканал». В объектив видеорегистратора попали две дворняжки, соблюдающие… правила дорожного движения. Сначала песики терпеливо ждут, пока загорится зеленый, потом один из них, посмотрев налево, начинает движение, второй следует за ним, и вместе они быстро перебегают дорогу. Ну что ж, жизнь на улице и не такому научит.
- Надо сказать, что это далеко не первый случай: песик из польского города Бильчи также обучен ПДД, но переходит улицу спокойно, с чувством собственного достоинства.
- А вот утки с утятами на пешеходном переходе — обычное дело! Одна из таких процессий также попала в объектив видеорегистратора. Вот только красный сигнал светофора от зеленого мама-утка отличить, увы, не смогла.
Видео: YouTube
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