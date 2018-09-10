Даже собаки ждут зеленого! В отличие от некоторых двуногих

Этот милый видеосюжет, опубликованный в соцсетях, вызвал бурю эмоций. То, что животные бывают весьма сообразительными, не для кого не секрет. Но тут в объектив видеорегистратора попала сразу пара дворняжек! Знание ПДД становится для бездомных собак системой?

Забавный ролик разместили пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «Ачинск автоканал». В объектив видеорегистратора попали две дворняжки, соблюдающие… правила дорожного движения. Сначала песики терпеливо ждут, пока загорится зеленый, потом один из них, посмотрев налево, начинает движение, второй следует за ним, и вместе они быстро перебегают дорогу. Ну что ж, жизнь на улице и не такому научит.

Видео: YouTube

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