Со знанием ПДД: песик переходит дорогу по пешеходному переходу

Даже животные способны интуитивно понять правила дорожного движения и им следовать. Особой сообразительностью славятся дворняжки. Примером может служить это видео.

Свидетельства того, что некоторые животные понимают, что такое зебра, и осознанно пользуются ею, появлялись не раз. Чаще всего героями видео оказывались утки с утятами. В данном же случае вся штука в том, что этот песик — образцовый пешеход, который вовсе не считает, что раз он ступил на зебру, его уже должны пропускать. Песик из Бильчи (недалеко от польского города Кельце) порадовал пользователей Ютуба своей сообразительностью — за короткое время ролик набрал более 200 тыс. просмотров.

Прежде чем пересечь улицу по пешеходному переходу, он тщательно проверил, насколько это безопасно, посмотрев сначала налево, а затем — направо. Пес не стал переходить, когда водитель, который ехал с ее стороны, остановился. Животное терпеливо ждало, пока образуется «окно» в противоположном направлении. Только почувствовав полную безопасность, пес вышел в дорогу.

Под видео уже появилось много комментариев, и большинство пользователей сходятся во мнении, что многим пешеходам следовало бы взять пример у песика из деревни Бильчи.

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Видео: YouTube