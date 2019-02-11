В ходе опросов удалось понять, какие претензии накопились у автомобилистов к властям и как они в целом оценивают порядок на дорогах.

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Так что или кто больше всего раздражает водителей на дорогах? Это выяснили аналитики из Германии, проведя ряд сложных перекрестных опросов. И хотя это касается, прежде всего, немецких автовладельцев, общечеловеческие тенденции тут просматриваются.

71% автомобилистов бесят водители, которые почти вплотную подъезжают сзади и мигают фарами, требуя уступить дорогу. Еще 70% ответили, что особенно раздражают те, кто маневрирует на дороге (неожиданно сворачивая или меняя полосу), не включая поворотники. «Тихоходы», причем не аккуратные водители, а именно тормозящие движение, заставляют нервничать 60% опрошенных. Беспечными велосипедистами, нарушающими ПДД, недовольны 55% водителей и, наконец, торопыги, которые стартуют на перекрестке еще при красном сигнале светофора, бесят 52% респондентов.

Как и везде в мире, в Германии во всех бедах принято ругать власти, которые работают спустя рукава или в любом случае «недорабатывают». Поэтому следующий блок вопросов касался того, какими именно итогами деятельности властей недовольны водители. Результаты вас удивят: 68% сетуют на плохое состояние дорог! 64% считают, что политиков мало заботят нужды автомобилистов, они не уделяют их проблемам должного внимания (здесь отразился «дизельный скандал»), различными платежами и штрафами, высокими налогами и сборами недовольны 48% опрошенных. Непонятные малоинформативные указатели (знаки разметка) не нравятся 47% респондентов. И отдельным пунктом был выделен ответ — недружественное отношение властей к автомобилистам — от этого страдают 36% опрошенных. Видимо, дизельные «зажимы» также отразились на этом выборе.

Третий блок исследования был посвящен тому, как водители в целом оценивают обстановку на дорогах, стал ли сегодняшний трафик агрессивнее или более нервным, чем 10 лет назад? 45% ответили утвердительно на этот вопрос, «скорее да» — считают 33%, «скорее нет» — 12%, движение стало более комфортным — полагают 5%, затруднились с ответом — 5%.

Таким образом, 78% автомобилистов считают, что сегодняшний трафик стал грубее и агрессивнее, чем десять лет назад, несмотря на то что обходится автомобиль налогоплательщикам теперь гораздо дороже.

Онлайн-исследование провел крупный шинный интернет-магазин Германии reifen.com, опросив более 665 автолюбителей в период с 24 по 30 января этого года.

Но особенно нервничают автовладельцы Германии, что власти все больше «зажимают» автомобили с дизельными двигателями. В ряд городов запрещен въезд на автомобилях, отвечающих стандарту выбросов Евро-3 и Евро-4.

Оказалось, что китайских покупателей очень раздражает запах нового автомобиля, который, напротив, очень нравится многим европейцам. Специально для рынка Поднебесной Ford придумал способ борьбы с ароматом свежей машины.

Также известно, каким надуманным страхам подвержены автомобилисты.



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