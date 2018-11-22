Ford решил бороться с запахом новой машины. Он раздражает покупателей

Производитель даже запатентовал специальную технологию по устранению запахов в автомобиле, которая является результатом многолетних исследований.

Устранением «запаха новизны» в салонах новых машин американский производитель Ford занялся в связи с тем, что китайским покупателям он не нравится и даже раздражает.

В компании Ford Motor подошли к делу серьезно и решили запатентовать процесс удаления нового запаха из автомобиля после его приобретения. Европейцам это может показаться странным, ведь многие наслаждаются этим ароматом, состоящим из смеси запахов кожи или кожзама, тканевой отделки, нового пластика, герметиков и т.д. На некоторых автомойках даже можно заказать услугу по возвращению запаха нового автомобиля. Однако выяснилось, что китайские водители ненавидят эти запахи и называют это, в частности, одной из причин, почему они не торопятся покупать новые машины европейского производства. И Форд таким образом пытается угодить всем покупателям, удовлетворив пожелания клиентов из разных частей мира.

Согласно заявке на патент, идея Форда заключается в том, чтобы одновременно включить обогрев и кондиционер в автомобиле и оставить его на солнце с открытыми окнами до тех пор, пока запах не выветрится.

В прошлом году Ford даже набрал команду из 18 так называемых золотых носов для своего китайского исследовательского центра, чтобы выяснить, каким, по мнению жителей Поднебесной, должен быть приятный аромат нового автомобиля. Нюхачи оценивают запах каждого предмета в автомобиле, от ковриков на полу до рулевого колеса, и бракуют те компоненты и детали, которые могут оскорбить обоняние китайского покупателя.

Между тем, многие европейцы не переносят запах новых китайских машин, с ярко выраженными фенольными нотками, хотя справедливости ради стоит отметить, что едкий запах больше присущ бюджетным моделям из Поднебесной.

Директор по качеству материалов в компании Форд Дебби Мелевски заявила, что патент стал результатом многолетних исследований, проведенных компанией, но это всего лишь одна из идей, которую рассматривают для будущего применения. «В то время как „новый автомобильный запах“ просто неотъемлемая часть американской культуры, вдруг оказывается, что китайские клиенты его просто не переносят», — удивляется она.

Ford начал поставлять запчасти для модели Ford Focus из России в Европу. Ежегодно из России будут экспортировать 120 тысяч деталей, что полностью покроет потребности европейских дилеров в определенных компонентах.

Каким страхам подвержены автомобилисты, также выясняли специалисты компании Форд.



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