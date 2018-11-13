Ford начал поставлять запчасти из России в Европу

Совместное предприятие Ford Sollers готово обеспечить европейских дилеров запчастями для этой популярной модели, сделанными в нашей стране.

Предприятие уже начало отгрузку 21 наименования запчастей для Ford Focus в Европу. Ежегодно из России будут поставлять 120 тысяч деталей, что полностью покроет потребности европейских дилеров в определенных деталях. Такая возможность появилась благодаря высокому качеству производимых в России автокомпонентов. Российские поставщики Ford Sollers будут экспортировать в Европу пластиковые детали переднего и заднего бамперов (12 наименований), обивку потолка, передние крылья, внутренние панели дверей, а также внутренние панели боковин. Подготовка кузовных деталей к экспорту включает их сварку и катафорезное грунтование на предприятии Ford Sollers во Всеволожске. Кроме того, во Всеволожске будет выполняться и частичная сборка бамперов.

Таким образом, общее количество наименований компонентов, экспортируемых Ford Sollers в Европу, приблизится к ста: помимо Ford Focus совместное предприятие производит компоненты для нового Ford EcoSport, которые с октября прошлого года уже поставляют на конвейер завода европейского подразделения Ford в Румынии. Речь о деталях кузова, элементах интерьера, стеклах и уплотнителях.

В мае этого года в Набережных Челнах стартовало производство обновленного кроссовера EcoSport. Автомобиль выпускают по технологии полного цикла со сваркой и окраской кузовов.

Необычное исследование было проведено в октябре этого года в России. С помощью онлайн-платформы сами покупатели выявили регионы, в которых продается больше всего поддельных запчастей. Лидируют в этом списке Хабаровский и Пермский края.



Фото: Ford и Петр Ковалев/ТАСС