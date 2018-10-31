Где в России больше всего поддельных запчастей. Исследование

Регионы с наибольшим количеством фальсификата выявили сами покупатели с помощью электронного сервиса.

Больше всего подделок выявлено в Хабаровском и Пермском краях: около трети купленных там с начала 2018 года автокомпонентов оказались фальсификатом. Это данные за 9 месяцев 2018 года, которые получены с помощью системы бренд-контроля DAT, разработки компании «Авента-Инфо», которая позволяет покупателям выявить подделку сразу после покупки. С каждым годом подделки становятся все менее отличимы от оригинала, и определить их подлинность «на глазок» порой не может даже специалист. Отличия могут проявиться в ходе эксплуатации транспортного средства или при его внезапной поломке, а в худшем случае — при возникновении аварийной ситуации. Но выявить фальсификат все же можно и самостоятельно: на каждой детали есть специальный уникальный код, который скрыт защитным стикером. После покупки защитный слой можно удалить, а код проверить через бесплатное смс на номер 3888, бесплатное мобильное приложение или на сайте сервиса: 3888.ru. Если код в системе не зарегистрирован или проверка проводится повторно — это значит, что деталь поддельная.

В пятерку «нехороших» регионов, где наиболее часто встречались подделки, вошли также Забайкальский край (29%) и Курганская область (25%).

Благополучная ситуация с запчастями сложилась в Тюменской области (только 2% проверок, сделанных потребителями, не подтвердили подлинность), Брянской области (3%), Липецкой, Архангельской и Тамбовской областях — по 5%.

В целом же в России подделок становится меньше: так, средний процент проверок автокомпонентов, не подтвердивших подлинность, в 2016 году составил 14%, в 2017-м — 13%, за 9 месяцев 2018 года — 12%.

Также названы причины недовольства автовладельцев официальными сервисами и определены марки, в техцентрах которых клиенты наиболее удовлетворены качеством обслуживания.

Федеральная антимонопольная служба выступает за то, чтобы легализовать параллельный импорт запчастей. Таким образом они могут подешеветь, но не станет ли при этом больше фальсификата?



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