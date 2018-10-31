Где в России больше всего поддельных запчастей. Исследование

Регионы с наибольшим количеством фальсификата выявили сами покупатели с помощью электронного сервиса.



Больше всего подделок выявлено в Хабаровском и Пермском краях: около трети купленных там с начала 2018 года автокомпонентов оказались фальсификатом. Это данные за 9 месяцев 2018 года, которые получены с помощью системы бренд-контроля DAT, разработки компании «Авента-Инфо», которая позволяет покупателям выявить подделку сразу после покупки. С каждым годом подделки становятся все менее отличимы от оригинала, и определить их подлинность «на глазок» порой не может даже специалист. Отличия могут проявиться в ходе эксплуатации транспортного средства или при его внезапной поломке, а в худшем случае — при возникновении аварийной ситуации. Но выявить фальсификат все же можно и самостоятельно: на каждой детали есть специальный уникальный код, который скрыт защитным стикером. После покупки защитный слой можно удалить, а код проверить через бесплатное смс на номер 3888, бесплатное мобильное приложение или на сайте сервиса: 3888.ru. Если код в системе не зарегистрирован или проверка проводится повторно — это значит, что деталь поддельная.

В пятерку «нехороших» регионов, где наиболее часто встречались подделки, вошли также Забайкальский край (29%) и Курганская область (25%).


Благополучная ситуация с запчастями сложилась в Тюменской области (только 2% проверок, сделанных потребителями, не подтвердили подлинность), Брянской области (3%), Липецкой, Архангельской и Тамбовской областях — по 5%.

В целом же в России подделок становится меньше: так, средний процент проверок автокомпонентов, не подтвердивших подлинность, в 2016 году составил 14%, в 2017-м — 13%, за 9 месяцев 2018 года — 12%.

Фото: depositphotos.com

Где в России больше всего поддельных запчастей. Исследование
Где в России больше всего поддельных запчастей. Исследование
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