Запчасти могут подешеветь: в России готовятся к параллельному импорту

Поправки в Гражданский кодекс позволят легализовать импорт в Россию без разрешения владельцев товарных знаков. По большей части это касается лекарств и автокомпонентов.

Три года назад премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал идею параллельного импорта ряда товаров и поручил Минэкономразвития разработать данное предложение. При этом известно, что Минпромторг и автопроизводители против такого нововведения. По разным причинам.

Параллельный импорт планируется распространить на товары, недоступные на внутреннем рынке, дефицитные или те, что продаются по завышенным ценам. В большей мере это коснется автозапчастей и лекарств. Если поправки пройдут, то с 2021 года правительство разрешит компаниям ввоз иностранных товаров без необходимости становиться официальным дилером, сообщают «Ведомости». Разрешения будут выдаваться в ручном режиме, и в проекте перечислены четыре случая, когда правительство сможет это разрешать: если товары недоступны или их не хватает в России, цены завышены или если они качественно отличаются от аналогов, продаваемых в других странах. Запрещен будет импорт товаров с локализованным производством в нашей стране.

Однако до того предстоит урегулировать этот вопрос со странами — членами Евразийского экономического союза. Они должны быть согласны на нововведения, а на сегодняшний день Белоруссия выступает против параллельного импорта. Также следует понять, как можно контролировать качество импортных товаров, чтобы в нашу страну не попадал откровенный контрафакт.

Против параллельного импорта выступают, прежде всего, автопроизводители, ведь они потеряют прибыль, так как не смогут диктовать цены. Однако вслух они говорят о другом: под видом качественных оригинальных запчастей мошенники будут ввозить некачественные товары. Сейчас автопроизводители сами импортируют машины и компоненты для их выпуска и ремонта, и запчасти обеспечивают значимую часть доходов и помогают переживать периоды падения спроса на автомобили.

Считается, что легализация параллельного импорта будет выгодна, в первую очередь, российскому покупателю, однако в Минпромторге полагают, что выгода от этого окажется несущественной, зато высок риск того, что приток более дешевых деталей повредит развитию производства автокомпонентов в нашей стране, сделав его слабоокупаемым.

Спор о параллельном импорте ведется в нашей стране уже не первый год, и ведомства никак не могут прийти к единому мнению, полезен он или вреден для России. Сейчас по Гражданскому кодексу ввезти товар в Россию может только правообладатель или официальный дилер. ФАС всегда выступала против этого положения, полагая, что он нарушает правила конкуренции. Чем решится вопрос сейчас, пока неясно, но пока перевес у сторонников параллельного импорта.

Российская ассоциация автомобильных дилеров в 2015 году обратилась в правительство с просьбой разрешить параллельный импорт запчастей. Утверждалось, что это поможет дилерам, закупая запчасти не через производителя, а самостоятельно, обслуживать постгарантийные автомобили дешевле.

Однако после смены руководства РОАД линия поменялась: теперь в дилерском сообществе считают, что параллельный импорт остановит развитие выпуска компонентов, и это приведет к нарушению госпрограммы импортозамещения.

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