Названы причины недовольства автовладельцев официальными сервисами

А также составлен топ-10 индекса лояльности автосервисам по брендам.

Лучшими водители признали сервисные центры дилеров Toyota, Infiniti, Cadillac, Chevrolet и Volvo. Опрос проводил исследовательский холдинг Ромир.

Возглавил топ-10 индекса лояльности автосервисам бренд Toyota — 89% владельцев автомобилей готовы рекомендовать их родственникам и знакомым. На втором месте сервисные центры Infiniti и Cadillac — 68%. Чуть меньше индекс лояльности у Chevrolet — 66%, и Volvo — 62%. У Мерседеса этот показатель соответствует 60%, у Ленд Ровера —59%, BMW — 51%, Jeep — 51%, Subaru — 49%. Ранее проводили исследование лояльности автосалонам дилеров, она оказалась несколько выше, чем их сервисным центрам.

Причин недовольства работой автосервиса своего дилерского центра клиенты называют множество, но самыми распространенными из них стали высокие цены и изменение стоимости в процессе ремонта — 43%. 25% недовольны качеством диагностики или техобслуживания, 18% — сроками ожидания, очередями и отсутствием нужных запчастей. 11% возмущены некомпетентностью специалистов, столько же — отношением к клиентам и низким уровнем культуры. 8% показалось долгим время обслуживания, 7% отметили медлительность и недобросовестность сотрудников, 4% — в целом недовольны работой сервиса по ряду показателей, 2% — навязыванием услуг и 1% неудобством расположения и подъезда к центру.

Ранее, когда клиентов попросили оценить дилерские центры марок в целом, то в лидирующую тройку вошли Toyota — 86%, Infiniti — 80% и Cadillac с Chevrolet — по 79%.

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