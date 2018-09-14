Самые популярные внедорожники с пробегом. Лада в лидерах!

Lada 4x4 — самый популярный внедорожник России на вторичном рынке, выяснили эксперты «Avito Авто». Эта модель занимает первое место по спросу среди внедорожников и кроссоверов как в целом по России, так и в большинстве крупных городов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Красноярска, где лидируют «проходимцы» иностранных брендов. Средняя цена по рынку на этот автомобиль составляет 232 тыс. рублей, что на 4% выше прошлогодней.
На втором месте оказалась «сестричка» Chevrolet Niva с долей спроса в 16%, в топ-тройке также BMW X5 — 9%. На последнем месте первой десятки самых популярных внедорожников и кроссоверов Renault Duster — всего 5% запросов. При этом в десятку вошли сразу три модели Toyota (Land Cruiser, RAV4, Land Cruiser Prado). На этот автомобильный бренд приходится 21% спроса. Жители Москвы чаще всего интересуются BMW X5, в Санкт-Петербурге лидирует Kia Sportage, в Нижнем Новгороде — Chevrolet Niva, а в Красноярске первое место досталось Toyota Land Cruiser. За год средняя цена на Ладу 4x4 выросла незначительно — с 224 тыс. до 232 тыс. рублей. В Иркутске автомобиль подорожал на 21% (225 тыс. рублей), а в Уфе подешевел на 5% — до 250 тыс. рублей. Доступнее всего отечественный внедорожник в Барнауле (179 тыс. рублей).
- Продажи автомобилей с пробегом в России растут медленно, но стабильно. Так, в августе рост составил 2,7%.
- А электрокаров на 1 июля 2018 года в России зарегистрировано всего 2530 штук. Не очень-то их спешат покупать!
Фото: АВТОВАЗ
Динамика средней цены самого популярного автомобиля в городах
|
№
|
Город
|
Модель
|
Средняя цена 2017 г., руб.
|
Средняя цена 2018 г., руб.
|
Изменение
|
1
|
Барнаул
|
Lada 4x4
|
178 380
|
179 178
|
0%
|
2
|
Ульяновск
|
Lada 4x4
|
165 853
|
189 052
|
14%
|
3
|
Омск
|
Lada 4x4
|
178 568
|
211 969
|
19%
|
4
|
Пермь
|
Lada 4x4
|
195 749
|
212 053
|
8%
|
5
|
Ижевск
|
Lada 4x4
|
226 504
|
220 054
|
—3%
|
6
|
Иркутск
|
Lada 4x4
|
185 395
|
224 576
|
21%
|
7
|
Воронеж
|
Lada 4x4
|
232 119
|
226 653
|
—2%
|
8
|
Новосибирск
|
Lada 4x4
|
222 481
|
231 045
|
4%
|
9
|
Самара
|
Lada 4x4
|
240 155
|
244 245
|
2%
|
10
|
Волгоград
|
Lada 4x4
|
240 458
|
246 716
|
3%
|
11
|
Челябинск
|
Lada 4x4
|
253 683
|
248 013
|
—2%
|
12
|
Саратов
|
Lada 4x4
|
236 983
|
249 466
|
5%
|
13
|
Уфа
|
Lada 4x4
|
262 657
|
249 513
|
—5%
|
14
|
Тюмень
|
Lada 4x4
|
233 895
|
252 981
|
8%
|
15
|
Екатеринбург
|
Lada 4x4
|
238 249
|
268 439
|
13%
|
16
|
Казань
|
Lada 4x4
|
248 192
|
278 348
|
12%
|
17
|
Краснодар
|
Lada 4x4
|
288 173
|
312 654
|
9%
|
18
|
Ростов-на-Дону
|
Lada 4x4
|
288 449
|
325 231
|
13%
|
19
|
Нижний Новгород
|
Chevrolet Niva
|
361 372
|
363 647
|
1%
|
20
|
Тольятти
|
Lada 4x4
|
396 326
|
393 229
|
—1%
|
21
|
Санкт-Петербург
|
Kia Sportage
|
833 697
|
856 249
|
3%
|
22
|
Москва
|
BMW X5
|
1 588 525
|
1 586 981
|
0%
|
23
|
Красноярск
|
Toyota Land Cruiser
|
1 865 342
|
2 071 557
|
11%
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