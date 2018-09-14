Самые популярные внедорожники с пробегом. Лада в лидерах!

Более четверти всех запросов интернет-пользователей на автомобили с пробегом пришлось на модель Lada 4x4.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Lada 4x4 — самый популярный внедорожник России на вторичном рынке, выяснили эксперты «Avito Авто». Эта модель занимает первое место по спросу среди внедорожников и кроссоверов как в целом по России, так и в большинстве крупных городов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Красноярска, где лидируют «проходимцы» иностранных брендов. Средняя цена по рынку на этот автомобиль составляет 232 тыс. рублей, что на 4% выше прошлогодней.

На втором месте оказалась «сестричка» Chevrolet Niva с долей спроса в 16%, в топ-тройке также BMW X5 — 9%. На последнем месте первой десятки самых популярных внедорожников и кроссоверов Renault Duster — всего 5% запросов. При этом в десятку вошли сразу три модели Toyota (Land Cruiser, RAV4, Land Cruiser Prado). На этот автомобильный бренд приходится 21% спроса. Жители Москвы чаще всего интересуются BMW X5, в Санкт-Петербурге лидирует Kia Sportage, в Нижнем Новгороде — Chevrolet Niva, а в Красноярске первое место досталось Toyota Land Cruiser. За год средняя цена на Ладу 4x4 выросла незначительно — с 224 тыс. до 232 тыс. рублей. В Иркутске автомобиль подорожал на 21% (225 тыс. рублей), а в Уфе подешевел на 5% — до 250 тыс. рублей. Доступнее всего отечественный внедорожник в Барнауле (179 тыс. рублей).

Фото: АВТОВАЗ

Динамика средней цены самого популярного автомобиля в городах

Город

Модель

Средняя цена 2017 г., руб.

Средняя цена 2018 г., руб.

Изменение

1

Барнаул

Lada 4x4

178 380

179 178

0%

2

Ульяновск

Lada 4x4

165 853

189 052

14%

3

Омск

Lada 4x4

178 568

211 969

19%

4

Пермь

Lada 4x4

195 749

212 053

8%

5

Ижевск

Lada 4x4

226 504

220 054

—3%

6

Иркутск

Lada 4x4

185 395

224 576

21%

7

Воронеж

Lada 4x4

232 119

226 653

—2%

8

Новосибирск

Lada 4x4

222 481

231 045

4%

9

Самара

Lada 4x4

240 155

244 245

2%

10

Волгоград

Lada 4x4

240 458

246 716

3%

11

Челябинск

Lada 4x4

253 683

248 013

—2%

12

Саратов

Lada 4x4

236 983

249 466

5%

13

Уфа

Lada 4x4

262 657

249 513

—5%

14

Тюмень

Lada 4x4

233 895

252 981

8%

15

Екатеринбург

Lada 4x4

238 249

268 439

13%

16

Казань

Lada 4x4

248 192

278 348

12%

17

Краснодар

Lada 4x4

288 173

312 654

9%

18

Ростов-на-Дону

Lada 4x4

288 449

325 231

13%

19

Нижний Новгород

Chevrolet Niva

361 372

363 647

1%

20

Тольятти

Lada 4x4

396 326

393 229

—1%

21

Санкт-Петербург

Kia Sportage

833 697

856 249

3%

22

Москва

BMW X5

1 588 525

1 586 981

0%

23

Красноярск

Toyota Land Cruiser

1 865 342

2 071 557

11%

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Отзывы о LADA 4x4 (18)

LADA 1999 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Великолепная обзорность и малый размер — для езды в городе. Исключительная проходимость, низкий вес и малая ширина — для загородных поездок. Аналогов, по этим качествам практически нет. Исключительная ремонтопригодность. Исключительные возможности для модернизации. Большой дорожный просвет — поле...

Недостатки:

Ломается всё, что теоретически может сломаться. Требует постоянного обслуживания, желательно в сервисе. Ржавеет всё металлическое, как внутри, так и снаружи. Пластиковое всё трескается. На скользкой дороге крайне неустойчива. При торможении, зад всегда стремится с разворотом обогнать передок. Ск...

Комментарий:

Нельзя сравнивать Ниву с Бентли и требовать от неё аналогичных характеристик. Нужно понять, что Нива, это особый класс машины, что-то ближе к "городскому квадроциклу"; её девиз "едем везде" и в городской суете и на трассе и по горам и по болоту, а потом отряхнется и опять блес...

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