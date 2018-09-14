Самые популярные внедорожники с пробегом. Лада в лидерах!

Более четверти всех запросов интернет-пользователей на автомобили с пробегом пришлось на модель Lada 4x4.

Lada 4x4 — самый популярный внедорожник России на вторичном рынке, выяснили эксперты «Avito Авто». Эта модель занимает первое место по спросу среди внедорожников и кроссоверов как в целом по России, так и в большинстве крупных городов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Красноярска, где лидируют «проходимцы» иностранных брендов. Средняя цена по рынку на этот автомобиль составляет 232 тыс. рублей, что на 4% выше прошлогодней.

На втором месте оказалась «сестричка» Chevrolet Niva с долей спроса в 16%, в топ-тройке также BMW X5 — 9%. На последнем месте первой десятки самых популярных внедорожников и кроссоверов Renault Duster — всего 5% запросов. При этом в десятку вошли сразу три модели Toyota (Land Cruiser, RAV4, Land Cruiser Prado). На этот автомобильный бренд приходится 21% спроса. Жители Москвы чаще всего интересуются BMW X5, в Санкт-Петербурге лидирует Kia Sportage, в Нижнем Новгороде — Chevrolet Niva, а в Красноярске первое место досталось Toyota Land Cruiser. За год средняя цена на Ладу 4x4 выросла незначительно — с 224 тыс. до 232 тыс. рублей. В Иркутске автомобиль подорожал на 21% (225 тыс. рублей), а в Уфе подешевел на 5% — до 250 тыс. рублей. Доступнее всего отечественный внедорожник в Барнауле (179 тыс. рублей).

Продажи автомобилей с пробегом в России растут медленно, но стабильно. Так, в августе рост составил 2,7%.

А электрокаров на 1 июля 2018 года в России зарегистрировано всего 2530 штук. Не очень-то их спешат покупать!



Фото: АВТОВАЗ

Динамика средней цены самого популярного автомобиля в городах