Немцы выступают против запрета дизельных автомобилей. Уже появились свои «желтые жилеты»

Автомобилисты Германии выходят на улицы в желтых жилетах, чтобы также выразить протест решениям действующей власти, как это сделали французы. Только повод у них иной.

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В Германии все больше «зажимают» автомобили с дизельными двигателями. С начала 2019 года вступили в силу ограничения на въезд в ряд городов машин, отвечающих стандарту выбросов ниже Евро-5. На втором этапе, с 1 января 2020 года, запретят машины уже и с двигателями экологического стандарта Евро-5. Некоторое послабление сделают для коммерческой техники.

В связи с этим в выходные прошли акции протеста автомобилистов Штутгарта, Мюнхена и ряда других городов. Митингующие скандировали, что не должны отвечать за действия бизнеса и властей. Страдают десятки тысяч людей, которые просто не могут позволить себе купить новую машину. Против запретов на вождение дизельных автомобилей только в Штутгарте выступили более 1200 человек.

Люди вышли на улицы с лозунгами: «Всегда отыгрываются на самых маленьких!», «За Diesel — без экспроприации», «Немедленно остановить все запреты на въезд автомобилей», «Остановите зеленых убийц рабочих мест!» и, наконец, «Спасите дизель!».

Немецкие протестующие сознательно надели желтые жилеты, чтобы их ассоциировали с французами, которые добились от правительства уступок по ценам на топливо.

На митинги против запрета дизельных машин готовы выйти жители и других городов. Правительство страны в замешательстве, столь резкой реакции никто не ожидал, и, похоже, готово идти на попятную, но решает вопрос, как это сделать, не потеряв лица. Уже высказываются мнения, что нужно пересмотреть нормы предельно допустимых концентраций окислов азота и частиц сажи в воздухе. Если дополнительные исследования их влияния на здоровье покажут, что наносимый ими вред чересчур преувеличен, то удастся смягчить меры, направленные против дизельных автомобилей. А ведь до сих пор не существует достаточно надежных исследований, доказывающих смертельный риск для здоровья детей и взрослых от воздействия диоксида азота.

Топ-менеджер одной из немецких компаний как-то обмолвился, что в связи с новым законодательством о выбросах CO 2 возникают и новые социальные проблемы. Производство автомобилей становится настолько сложным, что дешево стоить они уже не могут.

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Фото: imago/Arnulf Hettrich