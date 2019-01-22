Автомобиль становится роскошью, а не средством передвижения. Виноваты экологи!

Об этом в своем интервью обмолвился глава наблюдательного совета VW Ханс Дитер Петш. В связи с новым законодательством о выбросах CO2 возникают и новые социальные проблемы. Производство автомобилей становится настолько сложным, что дешево стоить они уже не могут.

Ханс Дитер Петш отметил, что в прошлое уходит время, когда можно было приобрести бюджетный автомобиль менее чем на 20 тыс. евро. Когда «зеленые» добиваются ужесточения экологических норм, почему-то никто не думает о кошельках простых, не особо обеспеченных граждан, которые могут себе позволить лишь бюджетный автомобиль. Так вот, в будущем таких машин просто не останется, отметил в интервью «Welt am Sonntag». И тому виной станет ужесточение законодательства о выбросах CO 2 . По его словам, перед малообеспеченными людьми в конце концов встанет вопрос, в состоянии ли они позволить себе автомобиль? И это действительно окажется проблемой.

«У нас есть четкая цель — сделать электромобильность доступной для широких слоев населения. Однако в будущем это станет трудновыполнимой задачей для автомобилей начального уровня», — отметил он.

Если автомобиль оснащен электродвигателем, то он уже не может стоить как бюджетный сейчас. Это неизбежно приведет к значительному росту цен в сегменте малых автомобилей. Правила, принятые в декабре, предусматривают, что к 2030 году выбросы CO 2 от новых автомобилей должны снизиться на 37,5%. Поэтому, например, Фольксваген с 2030 года должен будет иметь до 40% электромобилей в своей модельной линейке, а они по определению не могут быть дешевыми. Все это скажется на мобильности граждан, но, к сожалению, Европейский парламент и Совет ЕС не обращают внимания на эту возникающую социальную проблему индивидуальной мобильности.

К 2030 году выбросы парниковых газов (включая CO 2 ) должны быть сокращены вдвое. Кроме того, вырастут налоги на бензиновые и дизельные автомобили, поэтому вполне может оказаться, что те условные 60% неэлектрокаров, которые еще разрешат выпускать автопроизводителям, купить будет реально, а вот содержать окажется чересчур накладно. Вероятно, требования и к этим автомобилям сильно ужесточатся, что также отразится на их стоимости.

Впрочем, в Европарламенте не скрывают глобальных целей: задача достичь более экологичных характеристик автомобилей, а в принципе — развернуть автомобилистов в сторону перехода к пользованию общественным транспортом — автобусами, поездами, велосипедами, да и больше времени уделять передвижению пешком.

Когда Еврокомиссия приняла решение ужесточить ограничения на выбросы углекислого газа к 2030 году, автопроизводители были ошеломлены таким решением, потому что эти требования оказались чрезмерными и нереальными. Достичь требуемых норм выбросов можно будет лишь в том случае, если выпускать больше электромобилей.



Также с целью защиты окружающей среды в Германии, например, собираются ограничить скорость движения по автобанам до 130 км/ч.

Фото: Depositphotos и Auto-motor-und-sport.de