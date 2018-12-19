Евросоюз ужесточил нормы выбросов CO2: автопроизводители не знают, как этого достичь

В понедельник Брюссель решил ужесточить ограничения на выбросы углекислого газа к 2030 году, представители автомобильной промышленности были потрясены этим решением.

Государства ЕС, Европейский парламент и Комиссия ЕС согласовали новые ограничения для автомобилей на выбросы CO 2 , но в автопроме сразу же назвали эти требования чрезмерными и нереальными. Эти нормы могут быть выполнены только в том случае, если в дополнение к бензиновым и дизельным автомобилям будет продаваться еще больше электрических транспортных средств. Возможности автопроизводителей практически исчерпаны.

В начале октября страны ЕС высказались за снижение выбросов CO 2 для новых автомобилей и легких коммерческих в среднем на 35% к 2030 году. Изначально Германия хотела снижения только на 30%, а Европарламент пошел на переговоры с требованием уменьшить выбросы 40%, в результате пришли к компромиссу.

Для легких коммерческих транспортных средств — таких как автофургоны — компромисс предусматривает сокращение выбросов CO 2 на 31%. Для этих автомобилей и для легковых сокращение на 15% должно быть достигнуто в качестве промежуточного этапа к 2025 году.

Немецкая Ассоциация автомобильной промышленности отреагировала на это критически: «Предлагаемая норма требует слишком многих усилий, она трудно выполнима. Нигде в мире нет таких жестких норм в отношении выбросов CO 2 . Таким образом, европейская автомобильная промышленность будет сильно обременена международной конкуренцией. Под угрозой находятся многие рабочие места в Евросоюзе», — пояснили в VDA.

На сегодняшний день ЕС установил, что с 2021 года новые автомобили не должны выбрасывать более 95 граммов углекислого газа на километр. Но и это ограничение для многих производителей пока недостижимо: в среднем по Европе это значение составляет 118,5 грамма.

Между тем комиссар ЕС по климату Мигель Ариас Каньете назвал новое соглашение сбалансированным, а эксперт по окружающей среде немецкой партии «Зеленых» Ребекка Хармс считает, что этот компромисс является лучшим, которого можно достичь с правительствами стран-членов ЕС. В Евросоюзе рапортуют, что новые принципы должны помочь в достижении целей ЕС по защите климата, ведь около четверти всех парниковых газов в ЕС производит автотранспорт, причем преимущественно — легковые и грузовые автомобили.

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Фото: ТАСС