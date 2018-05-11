Германия хочет ввести ограничения скорости на автобанах

Легендарные «безлимитные» шоссе уйдут в историю, если будет принят пакет законов о защите окружающей среды.

Автобанами принято называть участки скоростных шоссе, на которых не действуют ограничения скорости. Практически вся Германия связана сетью дорог, где есть участки с ограничением максимальной скорости.

Страна находится под угрозой штрафов со стороны Еврокомиссии за повышенные выбросы парниковых газов и оксида азота. По данным немецкого комитета по будущему транспортной системы при правительстве, который подготовил законопроект, целевые показатели в стране не улучшались с 1990 года.

Комитет предложил повысить цены на топливо, увеличить квоты на субсидирование покупки электромобилей, а также ограничить разрешенную скорость на автобанах на отметке в 130 км/ч.

Ограничение скорости и повышение цен на топливо предлагается ввести с 2023 года, сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с документом. Еще раньше комитет предлагает отменить налоговые льготы на дизельные автомобили и увеличить квоты на электромобили. Только два последних шага, по мнению разработчиков, способны снизить сокращение выбросов парниковых газов на половину от необходимого.

В комитете в курсе, что их проект является довольно противоречивым. «Не каждый инструмент и не каждая мера будут приняты, — говорится в документах. — Для достижения целей в области защиты климата необходимы политическая ловкость, дипломатическое мастерство и готовность к компромиссу».

Запланированное повышение цен на топливо в борьбе за экологию во Франции привело к массовым протестам.

Германия является крупнейшим авторынком в Старом Свете.

Фото: DPA/ТАСС