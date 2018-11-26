Как французы протестуют против роста цен на топливо: баррикады против водометов

В минувшую субботу по всей европейской стране прошли несогласованные очередные акции протеста против грядущего роста цен на бензин и дизтопливо.

Вряд ли правительство Франции и ее президент Эмманюэль Макрон ожидали, что столкнутся со столь ожесточенными протестами, когда объявили о грядущем с 1 января 2019 года повышении налога на бензин и дизтопливо. Свое решение Макрон объяснил заботой об экологии: выросшие цены должны подтолкнуть французов к переходу на более экологичные транспортные средства.

Карта перекрытых «Желтыми жилетами» дорог во Франции. Справедливости ради отметим, что в некоторых местах протестующие перекрывали трассы всего на несколько минут.

Но эффект оказался противоположным. Несмотря на то, что в среднем цены вырастут всего на три евроцента, во Франции возмутились решением правительства и президента. Причем собиравшиеся вначале стихийно, жители объединились в движение «Желтые жилеты» (такой есть у каждого автомобилиста) и перешли к решительным действиям.

Первые акции прошли 17 ноября, и их участники собрали под свои знамена почти 300 тыс. человек. Больше всего протестующих было в Париже, и они попробовали двинуться в сторону президентского дворца, но были остановлены полицией и военизированными подразделениями.

В минувшую субботу, 24 ноября, по подсчетам французского МВД, на несанкционированные митинги и акции протеста вышло чуть более 100 тыс. человек. Причем в Париже было сосредоточено «всего» пять тысяч из них.

Но именно парижские «Желтые жилеты» были наиболее активны. Если в других регионах Франции все ограничивалось перекрытыми дорогами, то в столице развернулись настоящие боевые действия.

Протестующие усвоили урок и в этот раз создали на улицах Парижа баррикады из автобусных остановок и витрин магазинов, поджигали скутеры и мебель, вынесенную из магазинов и ресторанов. Полиция и военные в ответ применили водометы и слезоточивый газ. Протестующие разбивали мостовые и огрызались булыжниками, которые бросали в полицейских.

В ходе акций протеста МВД Франции сообщило о 130 задержанных, 42 из которых были отправлены в участки в Париже. Силовики насчитали 1619 манифестаций по всей стране. Президент Франции поддержал действия полицейских. «Спасибо нашим правоохранительным органам за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них», — написал он в своем твиттере. Кроме того, Макрон заявил, что протестующим не удастся запугать должностных лиц. Ну а «Желтые жилеты» пообещали вернуться на улицы через неделю.

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Фото: Michel Euler/AP/TASS, elisa_heut / instagram, clecle_naul / instagram, henri.welschinger / instagram, jeff_fbr / instagram, toxine88

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