Против роста цен на топливо прошли массовые протесты. В Европе

Жители Франции вышли на несанкционированную акцию, протестуя против планируемого увеличения цен на бензин и дизтопливо.

С января 2019 года власти европейской страны приняли решение увеличить налог на бензин и дизтопливо, объясняя это борьбой за экологию и желанием подтолкнуть французов приобретать новые более экономичные транспортные средства, включая гибриды и электромобили.

Однако это решение вызвало волну негодования у французов, которые потребовали отставки президента страны Эмманюэля Макрона и отказа от повышения налога. Скоординировав свои действия в соцсетях на улицы Парижа вышли тысячи граждан. По данным местного МВД в пике акции протеста собрали более 282 тысяч человек.

Большинство из них перекрыли дороги вокруг Парижа, часть попыталась прорваться к президентскому дворцу, но они были остановлены полицией и сотрудниками воинских спецподразделений, которые применила против демонстрантов резиновые дубинки, слезоточивый газ и водометы. В итоге число пострадавших в акциях составило 227 человек, из них шесть находятся в тяжелом состоянии, один человек скончался в больнице. Среди полицейских и военных пострадало пять человек. Полиция задержала 117 человек, 73 из них впоследствии были взяты под стражу. Активисты обещают вернуться на улицу.

В России последний раз массовые акции против цен на топливо проходили много лет назад. Весной этого года несколько акций прошли в разных регионах России, но их количество не превышало двух десятков человек. Так, например 31 мая в Иркутске водители заблокировали въезды на АЗС, заявив, что их машины сломались. Вызванные на место сотрудники ГИБДД выписали всем штрафы за нарушение правил стоянки. Этим все и ограничилось. Осенью власти России достигли договоренности о заморозке розничных цен на топливо с нефтяными компаниями. Правда, многие уже поспешили обвинить правительство России в том, что цены оказались замороженными на пике нефтяных котировок. Кроме того, на прошлой неделе «Роснефть» прекратила поставки топлива на Санкт-Петербургскую биржу, вызвав там дефицит бензина и дизтоплива. В крупнейшей российской нефтяной компании настаивают на пересмотре правил биржевых торгов для того, чтобы отсечь от них трейдеров. ФАС и биржа уже подготовили свои предложения по пересмотру правил торговли нефтепродуктами.

Нефтяники считают независимые АЗС виновниками сильного роста розничных цен на топливо в России.

Ранее «Роснефть» сделала свои предложения по сохранению розничных цен на АЗС. Часть из них вошла в соглашение, которое подписали с правительством все нефтяные компании.

Фото: CBS News