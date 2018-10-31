Цены на топливо: нефтяники предложили выход из ситуации

«Роснефть», которая является крупнейшим поставщиком топлива на внутренний российский рынок, выступила с предложениями по стабилизации ситуации с ценами на бензин и дизтопливо.

В первую очередь нефтяная компания предлагает ввести плавающие акцизы с обратной зависимостью от котировок на нефть. Это предложение, по мнению компании, позволит снизить негативное влияние от изменения котировок на нефть на внутренний рынок нефтепродуктов. Речь идет о так называемом обратном акцизе, когда нефтяным компаниям будут компенсировать потери от поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. На это правительство в 2019 году готово выделить 660 млрд руб.

Второе предложение совпадает с ранее озвученным от правительства: обязать нефтяные компании поставлять на НПЗ топливо для переработки в России и поставок на внутренний рынок. В правительстве предлагают установить границу в 17,5% от всей добываемой компаниями нефти. «Роснефть» предлагает включить такие обязательства в лицензию на пользование природными недрами.

Также в «Роснефти» предлагают перенести оплату акциза с НПЗ «на колонку» с уплатой в региональный бюджет соответствующих субъектов Российской Федерации. По мнению представителей компании, это позволит лучше контролировать выручку АЗС, а также избежать продажу суррогатного топлива.

Наконец, в «Роснефти» предлагают провести анализ сделок на бирже, где, по мнению «Роснефти», часть сделок проводится по предварительной ценовой договоренности. Напомним, что именно на рост цен на бирже жалуются владельцы независимых АЗС.

При этом все договоренности о стабилизации цен «Роснефть» предлагает распространить на всех участников рынка: как на нефтяные компании, владеющие сетями АЗС, так и на независимые АЗС, закупающие топливо на оптовом рынке.

Ранее нефтяники попросили правительство отпустить цены на топливо, на что Дмитрий Медведев ответил им ультиматумом, пригрозя ввести запретительную пошлину на экспорт.

В Счетной палате считают рост цен на топливо в 2019 году «весьма вероятным».

Фото: depositphotos.com