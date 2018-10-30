Стало известно, насколько подорожает бензин. Будет больно

Нефтяники попросили правительство позволить им поднять розничные цены на топливо.

Несмотря на соглашение, которое нефтяные компании заключили с Правительством России весной во время пика топливного кризиса, топливо на АЗС все же может подорожать в ближайшее время.

Представители нефтяных компаний заявили о том, что розничные цены необходимо поднять на 4–5 рублей за литр топлива. Свои потери от заморозки розничных цен они оценили в 150 млрд рублей, пишет РБК с ссылкой на собственные источники, которые участвовали в совещании с первым вице-премьером России Дмитрием Козаком.

По оценке аналитиков, из-за снижения курса рубля и высоких цен на нефть компании продают в России бензин АИ-92 в среднем на 4 руб. дешевле, чем могли бы продавать на экспортных рынках. В правительстве доводы нефтяников услышаны не были, а Дмитрий Козак прямо заявил, что в сложившейся ситуации «необходимо проявлять альтруизм».

Изначально нефтяники были готовы отпустить цены на топливо, несмотря на весенние договоренности, говорит источник «За рулем» в правительстве. Однако последовала жесткая реакция премьер-министра Дмитрия Медведева, который пригрозил ввести запретительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.

Из-за того что предпринятые правительством меры (например, отказ от летнего повышения акцизов) не работают, Минэнерго и нефтяникам поручено выработать новые способы удержания розничных цен на топливо.

В следующем году нефтяные компании могут получить 660 млрд руб. от так называемой «демпфирующей пошлины», когда из бюджета будут компенсироваться потери нефтяных компаний от продаж бензина и дизтоплива на внутреннем рынке. Но, по мнению представителей Минфина, эта мера также неэффективна.

Вероятнее всего, для НПЗ, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, говорит источник «За рулем», будут введены специальные экспортные лицензии. Нефтяники возьмут на себя обязательства поставлять на внутренний рынок определенные объемы топлива, а взамен получат право экспортировать продукты нефтепереработки. Окончательное решение по данному вопросу может быть озвучено до конца этой недели.

Ранее представители ФАС предложили не повышать в 2019 году акцизы, но затем ведомство опровергло их слова.

В середине октября Минфин обещал, что повышения цен на топливо в 2019 году не будет.

Фото: Кирилл Кухмары / ТАСС