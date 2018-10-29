Цены на топливо: нефтяникам предъявили ультиматум

Ситуация с ценами на топливо никак не может стабилизироваться. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил введением запретительной пошлины.

Угрозу подписать соответствующее постановление правительство может реализовать уже в ближайшее время. Медведев потребовал от Минэнерго и вице-премьера Дмитрия Козака в ближайшее время провести консультации с нефтяными компаниями и выработать план и соглашение о поддержании на внутреннем рынке «сложившегося уровня цен на нефтепродукты».

«Либо буквально в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы ситуация на рынке была более стабильной», — цитирует ТАСС Дмитрия Медведева.

Требование провести консультации и выработать новые меры связано с тем, что на оптовом рынке цены на топливо вновь начали расти, а следом за ними вверх поползли и цены на АЗС в некоторых регионах.

Ранее о том, что разработаны меры, включая «демпфирующий акциз», который планируется ввести в следующем году, заявили представители Минфина. Одновременно нефтяные компании заявили, что потери от розничных продаж топлива слишком высоки и они готовы вновь начать поднимать цены. О грядущем росте топлива предупредил и Независимый топливный союз, объединяющий владельцев АЗС, которые не принадлежат российским нефтяным компаниям.

Ранее представители ФАС предложили не повышать в 2019 году акцизы, но затем ведомство опровергло их слова.

В середине октября Минфин обещал, что повышения цен на топливо в 2019 году не будет.

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