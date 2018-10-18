Рост цен на бензин: чиновники запутались, что им делать и говорить

Представитель Федеральной антимонопольной службы выступил с предложением не повышать акцизы на топливо в 2019 году, дабы сохранить розничные цены на сегодняшнем уровне.

С заявлением выступил руководитель департамента регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, который фактически поддержал опасения Счетной палаты, аудиторы которой заявили о неизбежном резком росте цен в следующем году из-за повышения акцизов на топливо пятого экологического класса.

«Из-за осенних ремонтов и снижения продаж на бирже в сентябре-октябре выросли крупнооптовые цены. Вместе с тем розничные цены фактически не менялись с начала июня. В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 года на том уровне, на котором они находятся сейчас. Мы уже предложили это правительству», — цитирует «Прайм» Дмитрия Махонина.

Заявление получилось настолько резонансным, что Федеральная антимонопольная служба выпустила отдельное разъяснение, в котором говорится о том, что предложение не повышать акцизы было направлено в правительство еще до утверждения им так называемого обратного акциза, когда потери нефтяников будут компенсироваться из федерального бюджета.

В текущей версии Налоговый кодекс подразумевает рост акцизов с 1 января 2019 года на 4100 рублей за тонну бензина (до 12 314 руб.) и на 2876 рублей за тонну дизтоплива (до 8541 руб.).

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что роста розничных цен на топливо в 2019 году произойти не должно.

Сдержать рост цен на топливо должно и возвращение в магазины при АЗС некрепкого алкоголя.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС