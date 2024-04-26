АВТОВАЗ поднимет цены на свои машины

Глава АВТОВАЗа Соколов: цены на автомобили Lada зафиксированы до мая

АВТОВАЗ вскоре может повысить цены на свои автомобили, пишет ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Он отметил, что себестоимость производства за последний период существенно возросла, увеличились санкционные риски. Российский автопроизводитель и его поставщики вынуждены применять сложные логистические цепочки, что формирует предпосылки для пересмотра цен.

«В ближайшее время примем выверенное решение. Это будет точно меньше инфляции», — сказал Соколов.

По словам главы АВТОВАЗа, действующие цены на продукцию Lada зафиксированы до мая текущего года.

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Источник: ТАСС