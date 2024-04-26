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АВТОВАЗ поднимет цены на свои машины

Глава АВТОВАЗа Соколов: цены на автомобили Lada зафиксированы до мая

АВТОВАЗ вскоре может повысить цены на свои автомобили, пишет ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

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Он отметил, что себестоимость производства за последний период существенно возросла, увеличились санкционные риски. Российский автопроизводитель и его поставщики вынуждены применять сложные логистические цепочки, что формирует предпосылки для пересмотра цен.

«В ближайшее время примем выверенное решение. Это будет точно меньше инфляции», — сказал Соколов.

По словам главы АВТОВАЗа, действующие цены на продукцию Lada зафиксированы до мая текущего года.

Ранее «За рулем» назвал топ-3 практичных и экономичных седанов с пробегом.

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Источник: ТАСС

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Фото:АВТОВАЗ
26.04.2024
Фото:АВТОВАЗ
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