Людей зажало в салоне: на Кубани столкнулись автобус и легковушка
В Анапе четырех человек зажало в салоне автомобиля при ДТП с автобусом
Утром 6 мая в Анапе произошла авария. В ДТП попали автобус и легковой автомобиль. В результате инцидента четыре человека зажало в салоне машины.
Уточняется, что спасатели ГКУ «Кубань-СПАС» сняли клеммы с аккумуляторов аварийных транспортных средств и деблокировали пострадавших из легковой машины через проем лобового стекла.
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Сообщается, что пострадавшие были переданы медикам Анапы.
Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.
Фото:Официальный телеграм-канал ГКУ «Кубань-СПАС»
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06.05.2024
Фото:Официальный телеграм-канал ГКУ «Кубань-СПАС»
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