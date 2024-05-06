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Людей зажало в салоне: на Кубани столкнулись автобус и легковушка
6 мая
Людей зажало в салоне: на Кубани столкнулись автобус и легковушка
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Людей зажало в салоне: на Кубани столкнулись автобус и легковушка

В Анапе четырех человек зажало в салоне автомобиля при ДТП с автобусом

Утром 6 мая в Анапе произошла авария. В ДТП попали автобус и легковой автомобиль. В результате инцидента четыре человека зажало в салоне машины.

Уточняется, что спасатели ГКУ «Кубань-СПАС» сняли клеммы с аккумуляторов аварийных транспортных средств и деблокировали пострадавших из легковой машины через проем лобового стекла.

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Парад Победы 2024: эти боевые машины проедут по Красной площади

Сообщается, что пострадавшие были переданы медикам Анапы.

Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.

Источник: Telegram-канал пресс-службы ГКУ «Кубань-СПАС»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Официальный телеграм-канал ГКУ «Кубань-СПАС»
Количество просмотров 1
06.05.2024
Фото:Официальный телеграм-канал ГКУ «Кубань-СПАС»
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