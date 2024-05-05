Парад Победы 2024: эти боевые машины проедут по Красной площади
Второй год подряд на брусчатке Красной площади не будет гусеничных танков, БМП и самоходных артиллерийских систем. Исключение – открывающий парад Т-34-85.
На легендарном танке времен Великой Отечественной войны впервые применено бронирование с рациональными углами наклона листов толщиной от 20 до 90 мм. Вооружение: пушка калибром 85 мм и два 7,62-мм пулемета Дегтярева. В моторно-трансмиссионном отделении – 500-сильный 12-цилиндровый дизель В2. Потомки этого двигателя до сих пор применяются в военной и гражданской технике.
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Новинки Парада Победы 2024
Дебютантом парада 2024 станет бронеавтомобиль семейства «Тайфун» К-53949 «Феникс» с четырьмя ведущими колесами. Впервые его показали публике на форуме «Армия-2023». Это импортозамещенная версия «Тайфуна» производства АО «Ремдизель», входящего в группу КАМАЗ.
Полная масса машины – 15 тонн. Корпус – металлокерамический с противоминной защитой. Бронирование соответствует 4 уровню стандарта НАТО STANAG 4569, что означает стойкость защиты к осколкам и бронебойно-зажигательным пулям калибра 14,5 мм. Вместо двигателя Cummins и автоматической коробки передач Allison «Тайфун» оснастили отечественными агрегатами производства Камского автозавода.
На параде будут представлены две модификации «Тайфуна»: «Феникс» с 7,62-мм пулеметом Калашникова и санитарный автомобиль «Линза» на базе К-53949. Последний в модернизированном варианте демонстрируется впервые.
Новую технику представляют и дебютанты прошлогоднего парада. Теперь по Красной площади проедут З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «ВПК-Урал».
Десятиместный «Ахмат» базируется на серийной раме грузовика военной модификации КАМАЗ-5350. Примечательно, что этот капотный бронированный автомобиль создан на базе бескапотника.
У защищенного специального транспортного средства З-СТС «Ахмат» шесть ведущих колес, двигатель мощностью 260 л.с. и бронирование, аналогичное по классу машинам семейства «Тайфун». На крыше предусмотрена возможность монтажа модулей с вооружением.
Бронеавтомобиль АМН-590951 базируется на полноприводном шасси 4х4 грузовика Урал-43206. Полная масса боевой машины составляет 14 500 кг, а грузоподъемность достигает 1,5 тонны.
Бронеавтомобиль вмещает 9 человек, оснащен травмобезопасными сиденьями и дополнительной защитой моторного отсека. При проектировании защиты особое внимание уделено умению противостоять минам. «ВПК-Урал» способен выдержать подрыв до 6 килограмм в тротиловом эквиваленте под колесами и днищем.
На крыше возможна установка модулей с вооружением. В параде участвуют АМН-590951 с небольшой башенкой, в которой установлен 12,7-мм пулемет Корд.
Ракетный щит
В составе колонны будут и боевые машины, без которых в последнее время парады не обходятся. Это бронетранспортеры БТР-82А со скорострельными 30-мм пушками 2А72.
Обязательно на Параде будут и бронеавтомобили Тигр-М» со стрелковым оружием и минометами.
Ракетное вооружение Армии России будет представлено пусковыми установками систем различного назначения.
Силы противовоздушной обороны продемонстрируют машины из состава комплекса большой и средней дальности С-400 «Триумф»: на колесном шасси формулы 8х8 МЗКТ-543М (МАЗ-543М) расположено четыре транспортно-пусковых контейнера с зенитными ракетами.
На шасси Минского завода колесных тягачей МЗКТ-7930 в составе механизированной колонны проедут оперативно-тактические ракетные комплексы 9П78-1 «Искандер-М».
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) покажут самоходную пусковую установку твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет комплекса РС-24 «Ярс» 15У175 М на шасси колесной формулы 16х16 МЗКТ-79221. Помимо всех ведущих, 12 колес этого 800-сильного тягача является еще и управляемыми.
Замыкать механизированную колонну доверят перспективной бронированной боевой машине пехоты К-17 на унифицированной платформе «Бумеранг». Вооружение:
- 30-мм скорострельная пушка 2А42
- 7,62-мм пулемет
- противотанковые ракетные установки «Корнет».
Всего в механизированной колонне парада по Красной площади проедут больше шести десятков боевых машин, и это будет, как всегда, зрелищно.
- Здесь вы узнаете о самой универсальной боевой машине России – «Лотосе».
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ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024
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