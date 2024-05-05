Парад Победы 2024: эти боевые машины проедут по Красной площади

«За рулем» узнал, какая военная техника будет участвовать в Параде 9 мая 2024

Второй год подряд на брусчатке Красной площади не будет гусеничных танков, БМП и самоходных артиллерийских систем. Исключение – открывающий парад Т-34-85.

На легендарном танке времен Великой Отечественной войны впервые применено бронирование с рациональными углами наклона листов толщиной от 20 до 90 мм. Вооружение: пушка калибром 85 мм и два 7,62-мм пулемета Дегтярева. В моторно-трансмиссионном отделении – 500-сильный 12-цилиндровый дизель В2. Потомки этого двигателя до сих пор применяются в военной и гражданской технике.

Новинки Парада Победы 2024

Дебютантом парада 2024 станет бронеавтомобиль семейства «Тайфун» К-53949 «Феникс» с четырьмя ведущими колесами. Впервые его показали публике на форуме «Армия-2023». Это импортозамещенная версия «Тайфуна» производства АО «Ремдизель», входящего в группу КАМАЗ.

Бронеавтомобиль «Тайфун» К-53949 4х4. Вместительность – 10 военнослужащих, вооружение – пулемет 7,62 мм, максимальная скорость – 100 км/ч.

Полная масса машины – 15 тонн. Корпус – металлокерамический с противоминной защитой. Бронирование соответствует 4 уровню стандарта НАТО STANAG 4569, что означает стойкость защиты к осколкам и бронебойно-зажигательным пулям калибра 14,5 мм. Вместо двигателя Cummins и автоматической коробки передач Allison «Тайфун» оснастили отечественными агрегатами производства Камского автозавода.

На параде будут представлены две модификации «Тайфуна»: «Феникс» с 7,62-мм пулеметом Калашникова и санитарный автомобиль «Линза» на базе К-53949. Последний в модернизированном варианте демонстрируется впервые.

Защищенный санитарный автомобиль «Линза» на базе «Тайфун» К53949. «Линза» может перевозить до шести сидячих раненых или до четверых на носилках.

Новую технику представляют и дебютанты прошлогоднего парада. Теперь по Красной площади проедут З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «ВПК-Урал».

Десятиместный «Ахмат» базируется на серийной раме грузовика военной модификации КАМАЗ-5350. Примечательно, что этот капотный бронированный автомобиль создан на базе бескапотника.

У защищенного специального транспортного средства З-СТС «Ахмат» шесть ведущих колес, двигатель мощностью 260 л.с. и бронирование, аналогичное по классу машинам семейства «Тайфун». На крыше предусмотрена возможность монтажа модулей с вооружением.

Защищенное специальное транспортное средство З-СТС «Ахмат» с пулеметным вооружением.

Бронеавтомобиль АМН-590951 базируется на полноприводном шасси 4х4 грузовика Урал-43206. Полная масса боевой машины составляет 14 500 кг, а грузоподъемность достигает 1,5 тонны.

Бронеавтомобиль вмещает 9 человек, оснащен травмобезопасными сиденьями и дополнительной защитой моторного отсека. При проектировании защиты особое внимание уделено умению противостоять минам. «ВПК-Урал» способен выдержать подрыв до 6 килограмм в тротиловом эквиваленте под колесами и днищем.

На крыше возможна установка модулей с вооружением. В параде участвуют АМН-590951 с небольшой башенкой, в которой установлен 12,7-мм пулемет Корд.

Бронеавтомобили АМН-590951 «ВПК-Урал» вмещают девять военнослужащих. Вооружение: крупнокалиберный пулемет Корд.

Ракетный щит

В составе колонны будут и боевые машины, без которых в последнее время парады не обходятся. Это бронетранспортеры БТР-82А со скорострельными 30-мм пушками 2А72.

Бронетранспортер БТР-82А на парадах работает знаменосцем «коробок» с различной техникой.

Обязательно на Параде будут и бронеавтомобили Тигр-М» со стрелковым оружием и минометами.

Ракетное вооружение Армии России будет представлено пусковыми установками систем различного назначения.

Силы противовоздушной обороны продемонстрируют машины из состава комплекса большой и средней дальности С-400 «Триумф»: на колесном шасси формулы 8х8 МЗКТ-543М (МАЗ-543М) расположено четыре транспортно-пусковых контейнера с зенитными ракетами.

На шасси Минского завода колесных тягачей МЗКТ-7930 в составе механизированной колонны проедут оперативно-тактические ракетные комплексы 9П78-1 «Искандер-М».

ОТРК 9П78-1 «Искандер-М» на шасси Минского завода колесных тягачей.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) покажут самоходную пусковую установку твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет комплекса РС-24 «Ярс» 15У175 М на шасси колесной формулы 16х16 МЗКТ-79221. Помимо всех ведущих, 12 колес этого 800-сильного тягача является еще и управляемыми.

Самоходная пусковая установка баллистических ракет РС-24 «Ярс» на шасси МЗКТ.

Замыкать механизированную колонну доверят перспективной бронированной боевой машине пехоты К-17 на унифицированной платформе «Бумеранг». Вооружение:

30-мм скорострельная пушка 2А42

7,62-мм пулемет

противотанковые ракетные установки «Корнет».

Колесная БМП К-17 «Бумеранг» ПК-7829. Дизельный 510-сильный двигатель УТД-32 с турбонаддувом и узлы трансмиссии расположены в передней части корпуса справа. Вооружение – ракетно-пушечное.

Всего в механизированной колонне парада по Красной площади проедут больше шести десятков боевых машин, и это будет, как всегда, зрелищно.

Здесь вы узнаете о самой универсальной боевой машине России – «Лотосе».