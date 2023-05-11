5 секретов бронемобиля «Ахмат»

Машина была спроектирована всего за 25 дней, но результат вас удивит.

Бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» выпускаются на заводе «Ремдизель» в Набережных Челнах. В Вооруженные силы РФ уже поставлено значительное количество этих машин. То есть на Параде Победы в этом году была не просто перспективная новинка, а стоящий на вооружении автомобиль.

«Ахмат» имеет колесную формулу 6х6 и может перевозить до десяти военнослужащих. Он полностью закрыл потребность Вооруженных сил в большом количестве простых, вместительных и хорошо защищенных автомобилей.

Эти бронемобили собраны с учетом пожеланий и опыта наших бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине. Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, "ахматмобиль" — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Особенности бронемобиля «Ахмат»

1. У машины нет сложного в производстве несущего кузова, как у «Тайфуна», поэтому на изготовление «Ахмата» уходит в 10 раз меньше времени.

2. Собирается только из российских комплектующих и принципиально не оснащается сложной электроникой ради надежности.

3. Благодаря массе и габаритам «Ахмат» можно перебрасывать военно-транспортными самолетами Ил-76 и Ан-124, а также перевозить по железной дороге.

4. Броневик имеет керамическую броню и бронекапсулу, защищающую экипаж.

5. Есть возможность установить на крыше оборудование и средства поражения, в том числе дистанционно управляемый модуль «Арбалет-ДМ» (состоит из 12,7-мм пулемета «Корд», телевизионной камеры и тепловизора, дальность обнаружения цели – 2,5 км, дистанция поражения – 2 км, боекомплект – 450 патронов, общая масса – 250 кг).

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Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва», «За рулем»