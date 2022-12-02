Внедорожник в панцире: что внутри российских бронеавтомобилей

Тигр и Тайфун объединяет капотная компоновка, внешнее сходство и назначение. Однако это машины разных классов.

Бронеавтомобили служат для перевозки людей и грузов, буксирования прицепных систем. На их базе создают спецтехнику, а вооружение способно поддержать пехоту огнем.

Задачи во многом сходны с БМП и БТР. Но даже одетый в броню автомобиль остается автомобилем — с лучшей, чем у боевых машин, обзорностью, высокой максимальной скоростью и, зачастую, большим запасом хода.

Тигр-М АМН-233114

Базовая модель многоцелевого бронированного автомобиля повышенной проходимости.

Основа конструкции — рама, к которой крепится стальной бронированный корпус, подбитый с внутренней стороны противоосколочными матами. Он обеспечивает баллистическую защиту от обычных (не бронебойных) пуль калибром 7,62 и 5,56 мм и осколков 155-миллиметровых снарядов на расстоянии 100 метров.

Корпус защищает и от подрыва под колесом или днищем автомобиля заряда массой 0,6 кг в тротиловом эквиваленте (ручные гранаты и противопехотные мины). Это примерно соответствует первому (самому легкому) уровню бронирования по международной классификации STANAG-4569.

Тигр оснащен дизельным двигателем ЯМЗ-5347 с турбонаддувом мощностью 215 л.с., механической пятиступенчатой коробкой передач. Колесная формула автомобиля — 4х4. Причем в составе трансмиссии — мосты с дифференциалами повышенного трения и блокировка межосевого дифференциала. Подвеска Тигра независимая, торсионная с гидравлическими амортизаторами. Стандартное оборудование включает систему централизованной подкачки шин, фильтровентиляционную установку и электролебедку.

Семейство бронеавтомобилей Тигр. На переднем плане модель 233115 с гранатометом и пулеметом. Рядом — 233114 с дистанционно управляемым боевым модулем. Справа — 233116 с противотанковым ракетным комплексом.

Бронеавтомобиль вмещает 9 человек. Он пригоден для монтажа разных видов оружия, оборудования, комплексов радиоэлектронной борьбы, средств связи.

На базе Тигра 233114 создано множество модификаций. Например, бронеавтомобиль специального назначения Тигр 233115. Он вмещает всего 6 человек, зато оснащен укладками для оружия и боекомплекта. На крыше есть поворотная платформа для установки вооружения.

Существуют версии Тигра с усиленным бронированием, дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом, противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

Тигр-233114 с модулем вооружения «Арбалет-ДМ».

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